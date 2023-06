Segunda-feira tem maior risco de infarto cardíaco, aponta estudo preliminar

683

(foto: Freepik)

Segundas-feiras são conhecidas por serem um dia desafiador para muitos, marcam o fim do final de semana e o começo de uma nova semana de trabalho. Um estudo preliminar indica que o risco de infarto cardíaco pode ser maior nesse dia específico. A pesquisa, ainda em fase inicial e necessitando de avaliação de outros cientistas, foi realizada por especialistas do Belfast Health and Social Care Trust e do Royal College of Surgeons, que examinaram dados de mais de 10 mil pacientes na Irlanda. Os pacientes foram hospitalizados entre 2013 e 2018 devido a ataques cardíacos do tipo mais severo, chamados de STEMI, em que uma artéria coronária crucial fica totalmente obstruída.O estudo mostrou um aumento nos casos de infarto nas segundas-feiras. Contudo, os pesquisadores também encontraram taxas de ataque cardíaco acima do esperado aos domingos. De acordo com a análise, isso pode estar relacionado ao estresse e à ansiedade que muitos vivenciam no começo da semana de trabalho. Nilesh Samani, médico da British Heart Foundation, comentou: "Este estudo adiciona evidências sobre o momento de ataques cardíacos especialmente graves, mas agora precisamos descobrir o que torna certos dias da semana mais propensos a isso."Essa descoberta é de grande relevância, pois pode ajudar profissionais da saúde a entender melhor esse sério problema e, assim, adotar medidas preventivas mais eficientes, capazes de salvar vidas. Além disso, os autores do estudo ressaltam que a conexão entre segunda-feira e ataques cardíacos já havia sido notada antes e está ligada aos ritmos circadianos do corpo, isto é, aos ciclos naturais de sono e vigília. O cardiologista Jack Laffan, líder do estudo, afirmou: "A causa provavelmente é multifatorial, no entanto, com base no que sabemos de estudos anteriores, é razoável supor um elemento circadiano."Vale destacar que os resultados do estudo foram apresentados durante a conferência anual da British Cardiovascular Society, mas ainda são considerados preliminares até serem publicados em uma revista científica revisada por pares, passando por uma análise rigorosa de outros especialistas no assunto.