Fila do SUS supera 1 milhão de cirurgias eletivas no Brasil

A cirurgia de catarata é a que deve ter o maior número de procedimentos feitos. Atualmente, cerca de 167 mil pacientes aguardam essa operação, 15% de todas as cirurgias na fila (foto: Reprodução /Internet) Segundo relatório divulgado na última sexta-feira (2) pelo Ministério da Saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas estão na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Brasil. O levantamento foi feito depois da coleta de dados em todos os estados e no Distrito Federal, com o objetivo de elaborar um programa para diminuir essa fila. O Ministério planeja destinar cerca de R$ 600 milhões aos governos estaduais e do DF, com expectativa de reduzir aproximadamente 45% do total de procedimentos.





Os dados de todos os estados foram divulgados na última sexta-feira (2), sendo que alguns estados, como São Paulo, demoraram mais para enviar as informações. Com a atualização, o total de cirurgias eletivas no SUS superou 1 milhão de procedimentos aguardando serem feitos. O estudo também permitiu analisar os números em cada estado: Goiás lidera com a maior fila, com cerca de 125 mil procedimentos, seguido por São Paulo, com 111 mil, e Rio Grande do Sul, com 108 mil.

Consultas especializadas e exames complementares

A primeira fase do programa, prevista para 2023, é voltada às cirurgias eletivas, mas também abrange consultas especializadas e exames complementares, que devem ser priorizados nas etapas seguintes. Se o projeto for executado conforme planejado, aproximadamente 487 mil cirurgias serão realizadas, mas ainda restarão mais de 595 mil na fila em todo o Brasil.

Mário Scheffer, professor da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), destaca a importância da iniciativa, mas ressalta que medidas de médio prazo também devem ser adotadas para evitar o retorno da fila. Segundo ele, um dos problemas a ser enfrentado é a formação de especialistas, já que o aumento dos cursos de graduação em medicina não se converteu em especialidades. Além disso, alguns estados podem enfrentar dificuldades em cumprir a meta de redução da fila, mesmo recebendo recursos, devido à escassez de especialistas.





O Ministério da Saúde informou que o programa representa um incremento em relação à produção cirúrgica habitual do SUS e que os R$ 400 milhões restantes do orçamento serão encaminhados após a verificação da realização das cirurgias pelos estados e municípios, com prazo inicial de execução em 2023, podendo ser estendido por mais um ano. A pasta também acompanhará o uso dos recursos em todas as suas dimensões.