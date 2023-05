Fila do SUS para cirurgias eletivas se aproxima de 1 milhão de pacientes

683

924.835 pessoas aguardam uma cirurgia eletiva no Brasil (foto: Freepik)

No Brasil, pacientes que necessitam de cirurgias eletivas enfrentam uma longa espera para serem atendidos na rede pública de saúde. De acordo com informações divulgadas, o Sistema Único de Saúde (SUS) possui atualmente quase 1 milhão de indivíduos aguardando por esse tipo de procedimento. Essas cirurgias, agendadas e com menor urgência, estiveram suspensas em todo o país nos últimos anos, para que hospitais pudessem dar prioridade aos casos de emergência e pacientes com sintomas graves de Covid , aumentando a fila ao longo do tempo.









Para tentar agilizar os atendimentos, o Ministério da Saúde está destinando R$ 600 milhões aos municípios. Até o momento, 23 estados e o Distrito Federal tiveram seus planos aprovados pelo ministério para receber a verba, ainda insuficiente para solucionar completamente o problema.









LEIA MAIS: SUS: estudo avalia uso de cateter e outros dispositivos em UTIs públicas Em Aparecida de Goiânia (GO), Lurdes de Fátima Alves aguarda ansiosamente por uma cirurgia que possa aliviar as dores que sente em seu corpo. Ela sofreu um acidente de moto e foi submetida a uma cirurgia há três anos, mas o procedimento não obteve êxito e o pino implantado está saindo de seu corpo. "Eu tomo remédio para dor e passa um pouco. Passou o efeito do remédio, aí volta a doer de novo", relata Lurdes.





A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia informou que Lourdes consultou-se com um cirurgião ortopédico no dia 19 de maio e passará por avaliação pré-operatória com um anestesista no dia 5 de junho.