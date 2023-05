SUS: estudo avalia uso de cateter e outros dispositivos em UTIs públicas

O estudo, chamado de Infecção SNC, é pioneiro e tem previsão de conclusão para dezembro de 2023 (foto: Reprodução/Internet)

Está em andamento em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de hospitais públicos e filantrópicos de todo o Brasil um novo estudo para avaliar a incidência e o perfil dos pacientes acometidos por infecções do sistema nervoso central (SNC) e que precisam usar cateter e/ou dispositivos de monitoramento da pressão intracraniana invasiva. A iniciativa, chamada de Infecção SNC, faz parte da plataforma colaborativa de pesquisa Impacto MR, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), do Ministério da Saúde, e é conduzida pela Beneficência Portuguesa de São Paulo.Ao todo, 500 pacientes adultos, de 57 UTIs de todo o Brasil, serão acompanhados durante a internação com o objetivo de identificar as características das infecções relacionadas a esses dispositivos.Ao integrarem ao estudo – chamado de Infecção SNC –, os participantes são divididos em dois grupos de monitoramento diferentes, de acordo com o tipo de dispositivo utilizado, cateter ou outro. Além disso, após seis meses de alta, serão contatados via telefone para continuidade do tratamento.Leia também: O que o SUS brasileiro está ensinando ao serviço de saúde britânico.