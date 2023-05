SUS: oftalmologistas salvaram 1,3 milhão do risco da cegueira

Entre 2019 e 2022, os tratamentos clínicos e cirúrgicos do glaucoma beneficiaram, em média, 289 mil pacientes de todas as regiões brasileiras a cada ano (foto: Tobias Dahlberg/Pixabay ) Entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2023, o atendimento oferecido pelos médicos oftalmologistas na rede pública salvou da cegueira pelo menos 1, 3 milhão de pacientes com diagnóstico de glaucoma. Esse contingente foi beneficiado pelo acesso gratuito a tratamentos medicamentosos e cirúrgicos, conforme mostra levantamento feito pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). O trabalho analisou informações extraídas de bases de dados oficiais e revela o impacto positivo da assistência oftalmológica no Sistema Único de Saúde (SUS), reduzindo significativamente as chances de pacientes com essa doença de desenvolverem quadros graves, com perda de visão irreversível.

Além dos tratamentos clínicos, pacientes de glaucoma, com maior comprometimento, também puderam recorrer a diferentes tipos de cirurgia por meio do SUS na tentativa de frear o avanço da doença. No período analisado, a cada dia, 45 pessoas que lutam contra o glaucoma reduziram o risco da cegueira dessa forma.

No período, o Sistema Único de Saúde registra um total de 68.250 cirurgias para o glaucoma. Em 2022, foram 19.592 intervenções, que representam quase 20% a mais do que foi realizado em 2021. Em 2020, ponto alto da emergência epidemiológica, o volume de procedimentos desse tipo caiu 25% em relação ao ano anterior. Em 2023, em apenas dois meses, as equipes operaram de glaucoma um total de 2.799 pacientes.

“O resultado alcançado em 2022 reflete a existência de uma demanda reprimida que passou a ser absorvida pela rede pública. Durante a pandemia, milhares de pessoas deixaram de ser operadas de glaucoma e, aos poucos, recebem a atenção esperada. É preciso que os gestores públicos estejam atentos a esse fenômeno e fortaleçam os serviços disponíveis para o acolhimento dos casos”, explicou o presidente do CBO, Cristiano Caixeta Umbelino.

Estados e Regiões

No total, entre 2019 e 2022 (anos completos), os tratamentos clínicos e cirúrgicos do glaucoma beneficiaram, em média, 289 mil pacientes de todas as regiões brasileiras a cada ano. O Nordeste acumula o maior volume de procedimentos no período avaliado, com uma média anual de 143,3 mil pessoas atendidas com pelo menos uma das duas abordagens terapêuticas. Na sequência, aparecem, com as seguintes médias: Sudeste, com 112,5 mil casos; Sul, com 19,9 mil; Norte, com 12,3 mil; e Centro-Oeste, com quase 2 mil pacientes atendidos.

De acordo com dados analisados pelo CBO, dentre as unidades da Federação, no topo do ranking de produtividade estão as seguintes médias por ano: Minas Gerais, com 70,5 mil pacientes beneficiados; Bahia (56,9 mil casos); São Paulo (36 mil); Pernambuco (32,8 mil); e Paraíba (18 mil).









Leia também:

A maioria dos pacientes que foi submetida a tratamentos cirúrgicos ou medicamentosos está nas faixas etárias mais elevadas. Os números do Ministério da Saúde, analisados pelo CBO, revelam que, de 2019 a 2022, no topo do ranking estão os que têm idades entre 40 e 69 anos. Na sequência, vem os que têm 70 anos ou mais. Juntos, esses grupos, que acumulam mais de 96% dos casos, correspondem aos grupos onde os sintomas e a evolução da doença se agravam, inclusive pela demora de diagnósticos e tratamentos.Leia também: Abril Marrom: mês de prevenção e combate à cegueira; saiba os cuidados.







Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais (SIA) e Hospitalares (SIH). Elaboração: Observatório CBO (foto: Reproducão) De acordo com os dados oficiais, em relação às 68.250 cirurgias, as intervenções atenderam em proporções praticamente iguais homens (49%) e mulheres (51%). Já quanto ao acesso à medicamentos para glaucoma distribuídos pelo Governo, o percentual de mulheres se destaca. Do total de entregas, 67% beneficiam as mulheres.

Procedimentos

O tratamento cirúrgico é uma forma eficaz de controle da pressão intraocular quando o tratamento clínico medicamentoso não foi suficiente para esse objetivo. Há diferentes técnicas usadas nesse tipo de abordagem. Especialistas afirmam que procedimentos, como a fototrabeculoplastia a laser e a trabeculectomia, o implante de prótese anti-glaucomatosa são alternativas ao uso de medicamentos.





Leia também: Cegueira facial: doença de Brad Pitt dificulta identificar pessoas.

Na avaliação de custo-efetividade, a foto trabeculoplastia aparece como uma alternativa muito válida em um grupo de pacientes. Embora sejam considerados procedimentos de maior complexidade, as cirurgias para tratamento da doença representam dez vezes menos no orçamento público do que os gastos com tratamentos medicamentosos. Entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2023, o SUS dispôs de R%uFF04 75,5 milhões com esses pacientes. Já com aqueles que recebem colírios e outras terapias, o custo acumulado ficou em R%uFF04 790,9 milhões. Na avaliação de custo-efetividade, a foto trabeculoplastia aparece como uma alternativa muito válida em um grupo de pacientes. Embora sejam considerados procedimentos de maior complexidade, as cirurgias para tratamento da doença representam dez vezes menos no orçamento público do que os gastos com tratamentos medicamentosos. Entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2023, o SUS dispôs de R%uFF04 75,5 milhões com esses pacientes. Já com aqueles que recebem colírios e outras terapias, o custo acumulado ficou em R%uFF04 790,9 milhões.

Exames

Ao avaliar a trajetória do paciente que tem glaucoma dentro da rede pública, um outro dado também se destaca na análise elaborada pelo CBO. De 2019 a fevereiro deste ano, os registros apontam a produção de 5,9 milhões de exames de diagnóstico para essa doença. Esse número, que teve queda significativa durante o pico da pandemia de covid, bateu recorde em 2022, quando foram realizados 1,7 milhão de procedimentos.





“Esse é outro termômetro que revela como o coronavírus afetou a saúde ocular dos brasileiros. A alta no número de exames indica que muitos pacientes não conseguiram acesso à assistência durante a pandemia ou, por escolha pessoal, evitaram os serviços de saúde, na época, por medo de contaminação. Na oftalmologia, sabe-se que o diagnóstico tardio implica em perda de chances de se reduzir danos causados pelo glaucoma”, lembrou o presidente do CBO.



Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais (SIA) e Hospitalares (SIH). Elaboração: Observatório CBO (foto: Reprodução)

Quadro clínico

O glaucoma surge em consequência do aumento da pressão intraocular, que gera perda da visão pela destruição gradativa do nervo óptico, estrutura que conduz as imagens da retina ao cérebro. A depender do quadro do paciente, as intervenções clínicas e ou cirúrgicas podem suspender a progressão da doença, mas não são capazes de recuperar a parcela da visão já comprometida.



Estudos estimam que de 1 a 2% da população mundial convivem com o glaucoma. As projeções não são animadoras: 111,8 milhões de pessoas podem sofrer com a doença até 2040, em todo o mundo. “A pressão intraocular elevada machuca o nervo óptico progressivamente, não sendo possível recuperar as partes lesadas. Assim, o glaucoma não tratado corretamente pode levar à perda permanente da visão”, explica Wilma Lelis Barboza, 1ª secretária do CBO.



Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais (SIA) e Hospitalares (SIH). Elaboração: Observatório CBO (foto: Reprodução)

PIO

Nesse cenário, a realização de exames periódicos para aferir a pressão intraocular (PIO) deve estar na agenda de cuidados clínicos da população. Sobre o tema, os oftalmologistas da Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG) estão promovendo uma iniciativa, em maio. O objetivo é fortalecer a ideia de que os pacientes precisam saber o valor da sua pressão intraocular ( PIO), que é medida por meio de procedimento indolor realizado por médico oftalmologista durante consulta. Com isso, o acesso à essa informação deve ser comum para a população assim como é comum se ter conhecimento do valor da pressão arterial ou, às vezes, da sua glicemia.

Em relação aos médicos de outras especialidades, a SBG quer conscientizar sobre a importância de orientar os pacientes a, quando consultar o oftalmologista, perguntarem os valores de sua pressão intraocular (PIO). Assim, a campanha reforça um alerta: o glaucoma é um mal silencioso, que não tem cura, mas pode ser prevenido, tratado e controlado com a ajuda de colírios, laser e cirurgias.