Glaucoma: três em cada dez brasileiros não vão ao oftalmologista

(foto: Mark Arron Smith/Pexels)

Condição ocular que acomete o nervo óptico, o glaucoma é uma doença crônica, sem cura, mas pode ser controlada com diagnóstico precoce. Uma vez instalada, a cegueira por glaucoma não é reversível. Para 2040, a International Agency for Blindeness Prevention (IABP) estima em 118 milhões de pessoas impactadas pelo glaucoma (leve a grave, com ou sem diagnóstico) em todo o mundo.Pesquisa encomendada ao Instituto Datafolha pela Allergan/AbbVie em 2021 apontou que mais da metade dos brasileiros com mais de 16 anos têm alguma dificuldade para enxergar, mas três em cada dez não tem o hábito de ir ao oftalmologista, ou não lembra da última vez que fez uma consulta com o especialista. A dificuldade de enxergar é maior entre mulheres (62% do total) e pessoas acima de 45 anos ou mais.O glaucoma é conhecido por cerca de 74% dos entrevistados, mas apenas menos da metade afirma saber que a doença pode levar à cegueira. "A diferença entre o conhecimento sobre glaucoma como doença ocular e o risco de cegueira pode ser explicado pelo caráter silencioso, que dificulta o diagnóstico precoce", avalia o presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG), Roberto Pedrosa Galvão Filho.E é com o objetivo de alertar a população sobre os sintomas e sinais do glaucoma, que a SBG apoia a campanha Abra os Olhos para o Glaucoma, também conhecido por ser uma doença de progressão lenta e uma das três principais causas de cegueira no mundo. A campanha se estende por todo ano. Segundo o Atlas Vision, apresentado pela International IABP, estima-se que o glaucoma esteja presente em pleno menos 3 milhões de pessoas cegas no mundo e em cerca de outros 4 milhões com perda moderada a grave de visão. No Brasil, o Ministério da Saúde calcula mais de 900 mil pessoas afetadas."O glaucoma, na maioria de suas formas, não apresenta sintomas em estágios iniciais, pois a perda de visão se instala preferencialmente na periferia do campo visual e, geralmente, as pessoas somente procuram tratamento quando já há perda de visão. Isso pode significar que o número de pessoas com glaucoma é muito maior do que aqueles já com perda de visão estabelecida", afirma Roberto Pedrosa Galvão Filho. "A campanha é importante, pois lembra da necessidade de consultas periódicas, pelo menos anuais, para quem tem acima de 40 anos. Uma vez diagnosticado o glaucoma, é fundamental a adesão do paciente ao tratamento, que pode retardar a progressão da doença", continua.O glaucoma acomete o nervo óptico, cuja saúde e integridade são vitais para uma boa visão. A deterioração do nervo óptico leva à perda progressiva da visão. O efeito é gradual. Muitas vezes, progride por anos. Começa da periferia do campo visual para o centro do olho e a pessoa pode não perceber a alteração na visão, até que a doença esteja em estágio avançado.É irreversível, porque a visão perdida não é recuperada, porém, é evitável. O diagnóstico precoce pode prevenir a perda da visão , mantendo a qualidade de vida dos pacientes. Sabe-se que o dano no nervo ótico pode estar relacionado ao aumento da pressão intraocular (dentro do olho), mas nem todas as pessoas com pressão intraocular elevada terão glaucoma.Geralmente, as pessoas com glaucoma percebem a doença quando a falta de visão atinge o foco central. O desequilíbrio também pode se manifestar com outros indícios. Manchas ou perdas visuais podem ser percebidas, quando há acometimento da visão central. Nesses casos, o nervo óptico já haverá perdido mais de 60% de suas fibras. Entre outros sinais, estão: dor ocular (raro), náuseas (em casos de crise aguda) e, para o glaucoma de ângulo fechado, visão borrada, halos ao redor de luzes e olhos vermelhos.Sobre os fatores de risco para o aparecimento da doença, estão: hereditariedade, pessoas com pressão intraocular aumentada, 60 anos ou mais, determinadas doenças pré-existentes (como diabetes), determinadas etnias (afrodescendentes em glaucoma de ângulo aberto; asiáticos, para ângulo fechado), anemia falciforme, miopia ou hipermetropia exacerbadas. São condições que podem ser diagnosticadas em exames específicos.Para indivíduos já com diagnóstico, a SBG recomenda exames periódicos e adesão ao tratamento prescrito, que pode controlar a progressão da doença.No endereço www.visaoemdia.com.br , estão mais informações da campanha Abra os Olhos para o Glaucoma.