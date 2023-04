Abril Marrom: mês de prevenção e combate à cegueira; saiba os cuidados

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% dos casos de deficiência visual podem ser prevenidos ou tratados (foto: Helmut Strasil por Pixabay )

Até 2050, a população de pessoas cegas ou com algum tipo de problema moderado ou severo de deficiência visual será de 535 milhões no mundo, afirma um estudo internacional do Grupo de Especialistas em Perda da Visão (VLEG) da USP de Ribeirão Preto, em alerta mostrando que, em apenas 30 anos, dobrará o número de cegueira e deficiência visual nos próximos 27 anos. Esses números também constam em artigo publicado pela revista The Lancet Global Healt e revelam cada vez mais a necessidade de chamar a atenção para o Abril Marrom, mês de prevenção, combate à cegueira e educação sobre as doenças que podem ser diagnosticadas precocemente para evitar a perda da visão.