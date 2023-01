Cloroquina: uso prolongado aumenta risco de problemas de visão, diz estudo

Anteriormente associados à problemas oculares, a cloroquina e a hidroxicloroquina — medicamentos utilizados para tratar doenças como a malária e lúpus eritematoso — foram relacionadas a um aumento do risco de ter problemas que podem ameaçar a visão em um novo estudo. Durante a pandemia de COVID-19, esse remédio foi usado para supostamente tratar a doença, a ciência, no entanto, mostrou que ele não tem eficácia contra o novo coronavírus.

O estudo — publicado na revista científica Annals of Internal Medicine no dia 17 de janeiro — aponta que o uso do medicamento em doses elevadas pode se tornar um problema, justamente pelo desenvolvimento da retinopatia, uma vez que a retina é a responsável pelas formações de imagens e a capacidade do ser humano enxergar.