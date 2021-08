Estudo: hidroxicloroquina é novamente descartada para tratar a COVID-19

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Substância defendida pelo presidente Jair Bolsonaro e profissionais de saúde que preconizam o chamado tratamento precoce para enfrentamento daCOVID-19, ahidroxicloroquina é alvo de mais uma pesquisa, conduzida no Brasil, para verificação de como poderia agir para combater o vírus.O estudo corrobora o que vem sendo difundido por outros especialistas que atentam para sua ineficácia nesses casos, ao comprovar que a hidroxicloroquina não tem benefício algum comoprofilaxia nem antes nem depois da exposição ao coronavírus.O levantamento considerou pacientes não hospitalizados e os que precisaram de internação. O periódico regional das Américas do The Lancet publicou o estudo no último sábado (28/8).O material foi desenvolvido a partir de 14 ensaios clínicos randomizados, cegos e controlados por placebo: o medicamento foi aplicado em quatro ensaios do perfil pré-exposição, em dois ensaios em pessoas como pós-exposição ao vírus, três ensaios em pessoas não hospitalizadas que receberam a substância, também ministrada em outros cinco ensaios para pacientes internados. Ao todo, a análise agrupou mais de 5,7 mil indivíduos.Entre as conclusões, a afirmação de que o remédio não reduziu riscos de complicações entre participantes que o receberam como pré-exposição, como aconteceu com o recorte para pós-exposição. Também não houve diminuição no risco de hospitalização para pacientes ambulatoriais e nem de morte entre os internados.Na verdade, os autores descrevem aumento no risco para quaisquer eventos adversos e sintomas gastrointestinais no grupo que recebeu a hidroxicloroquina. Ainda assim, os pesquisadores ponderam que o trabalho tem suas limitações, já que incluiu estudos interrompidos precocemente.