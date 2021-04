Médico de BH que recomenda tratamento precoce vai ser investigado

Médico recomenda tratamento precoce e vai ser investigado (foto: AFP) tratamento precoce da COVID-19, medicamentos que não têm comprovação científica no combate à doença. Com mais de 70 mil seguidores no Instagram, o médico José Roberto Melo, vai ser investigado pela Corregedoria do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG). Isso porque ele tem usado a influência nas redes sociais para recomendar oda, medicamentos que não têm comprovação científica no combate à doença.









“Nós sabemos que o coronavírus é uma doença sem cura: nem vacina e nem remédio. Sabemos que essa doença ao longo do seu acometimento, ela desencadeia várias coisas - trombose, dores. Tanto que na síndrome pós-COVID, a dor crônica e falta de ar podem ocorrer por meses. Tem pessoas que estão vivendo desses sintomas hoje porque não tiveram a oportunidade de minimizá-los no início do acometimento da doença. Não estou falando sobre cura, tô falando que é o nosso papel, o nosso dever, desde sempre na história da medicina, combater os mais diversos sintomas”, disse há oito semanas.

José Roberto Melo, médico que recomenda tratamento precoce da COVID-19





Em outros momentos, José chega a comparar o tratamento entre dois pacientes. Um deles, obeso e do grupo de risco que o procurou com três dias após sentir os sintomas e começou a fazer o tratamento com medicamentos recomendados por ele. O outro, um atleta e jovem que demorou mais tempo para dar início ao tratamento e estava em um estado mais crítico.





Apesar de relatar a experiência com seus pacientes, a comunidade científica realizou diversos estudos rigorosos para analisar a eficácia desses medicamentos no tratamento da COVID-19. O nomeado “Kit COVID”, que é composto por hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, se mostraram inclusive ineficazes ou até mais prejudiciais do que benéficos quando administrados nos quadros leves, moderados e graves da doença.

Ao longo dos últimos meses, diversas entidades nacionais e internacionais se posicionaram contra o coquetel de medicamentos, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e da Europa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).





Por isso e também por utilizar a influência nas redes sociais, o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG) informou ao Estado de Minas que o caso foi encaminhado de ofício à Corregedoria para apuração dos fatos.





A reportagem tentou entrar em contato com o médico e não obteve retorno. Também nas redes sociais, ele informou que irá divulgar um vídeo se posicionando sobre a situação ainda nesta sexta-feira (23/4).