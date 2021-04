Sem eficácia: vendas de medicamentos do chamado 'kit COVID' disparam em MG

(foto: Luis Robayo/AFP)

O chamado 'é um conjunto deque vêm sendo preconizados para tratamento da infecção pelo novo coronavírus, mas sem eficácia comprovada - ao contrário, em muitas situações acarretam efeitos adversos graves.A prescrição de fármacos como, entre outros, vai no sentido contrário às recomendações das autoridades médicas e sanitárias, mas, ainda assim, tem muitos defensores.A exemplo do que vem acontecendo no Brasil, o uso dessede medicamentos também cresceu em Minas Gerais, onde as vendas de ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina dispararam. É a constatação do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos (Sincofarma).A aceleração vem acontecendo nas últimas semanas. Segundo o sindicato, a cada 10 receitas relacionadas à COVID-19 fornecidas por profissionais de saúde no estado, em cerca de 80% consta um dosPor ser um produto que não precisa de ter a receita retida no momento da aquisição, a ivermectina, anti parasitário indicado para infestações, por exemplo, de sarna e piolho, é a fórmula mais vendida, conforme oda entidade.