Vacinação em BH: idosos de 61 anos recebem a primeira dose nesta sexta (23)

O idoso precisa levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte começa o segundo dia de vacinação contra a COVID-19 dos idosos de 61 anos. A campanha para essa faixa etária está em atividade desde quinta-feira (22/4) em todos os pontos de imunização disponibilizados pela Prefeitura da capital.









Confira onde postos para veículos estão operando atualmente:





Cop/BHTrans (Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900, Buritis)

Boulevard Shopping (Entrada pelo estacionamento da Rua Professor Otaviano Almeida, Santa Efigênia)

Minas Shopping (Doca 3, Avenida Cristiano Machado, 400, União)

Corpo de Bombeiros (Rua Piauí, 1815, Funcionários)

Shopping Estação BH (Regional Venda Nova, Entrada pela Av. Vilarinho - acesso ao G1- Vila Cloris)

UFMG (Avenida Antônio Abrahão Caram, 763, Pampulha)

Shopping Del Rey (Avenidade Presidente Carlos Luz, 3.001, Caiçaras)





Pessoas com mobilidade reduzida ou acamadas devem fazer o cadastro no portal da prefeitura para receber a vacina em casa.





De acordo com o Executivo municipal, ao todo, até agora, 380.956 de idosos receberam a primeira e 106.206 a segunda dose na cidade. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG), em Minas Gerais, a faixa etária é que mais perde a vida para a doença. Dentre os óbitos registrados por COVID-19 no estado, 77% são de pessoas com 60 anos ou mais.





Trabalhadores da saúde





Em mais uma etapa da vacinação dos trabalhadores da saúde, neste sábado (24/4) será a vez dos profissionais da área com idade a partir de 39 anos, cadastrados no portal da PBH até o dia 13 de abril, serem imunizados na capital mineira. A vacinação ocorrerá das 7h30 às 15h em pontos exclusivos para o grupo. Já nos pontos drive-thru será das 8h às 15h.





Em nota, a Prefeitura reforçou que, conforme orientações do Ministério da Saúde, trabalhadores dos demais estabelecimentos de serviços de interesse à saúde, como por exemplo academias, clubes, salão de beleza, clínica de estética, óticas, estúdios de tatuagem e estabelecimentos de saúde animal não serão contemplados nos grupos prioritários elencados para a vacinação neste momento.





Para receber a primeira dose da vacina é necessário cumprir requisitos, como comprovação da vinculação ativa como trabalhador de saúde, não ter apresentado sintomas da COVID-19 nos últimos 30 dias e nem ter tomado qualquer outra vacina no mesmo período.





No momento da vacinação, o profissional deve levar documento de identificação com foto, registro no conselho profissional e documento que comprove a veiculação ativa do trabalhador com serviço de saúde localizado em Belo Horizonte. Toda documentação necessária pode ser conferida no portal da PBH