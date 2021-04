Efeitos adversos à cloroquina disparam 558% e mortes são registradas

(foto: Divulgação)

Nos últimos meses, muito se falou em “Kit Covid”, também conhecido como tratamento precoce sem comprovação científica contra o vírus do Sars-Cov-2. Agora, dados de um levantamento feito pelo "Globo", apontam que as notificações por efeitos adversos pelo uso de medicamentos que compõem o “famoso” kit dispararam em 2020, ano que marcou o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil e em diversas partes do mundo, em comparação com o ano anterior. No caso da cloroquina, o aumento foi de 558%.









O levantamento do "Globo" levou em consideração medicamentos prescritos como do “kit Covid”, nenhum deles com comprovação cinetífica de eficácia no que tange à prevenção ou tratamento da COVID-19. São eles: cloroquina, hidroxicloroquina e sulfato de hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina.





De acordo com os dados colhidos no painel, as notificações por efeitos adversos pelo uso de cloroquina subiram de 139, em 2019, para 916 em 2020, variação de 558%. Deste total, 96% se concentram no Amazonas. Entre os principais efeitos adversos notificados estão distúrbios dos sistemas nervoso, gastrointestinal, psiquiátrico e cardíaco. Ainda, segundo os dados, os efeitos adversos relacionados ao uso da cloroquina levaram à notificação de uma morte.





Para além da cloroquina, medicamento defendido e recomendado pelo presidente Jair Bolsonaro, os índices, colhidos com base no Painel de Notificações de Farmacovigilância, mostram, também, um aumento do registro de efeitos adversos em relação a outros medicamentos do “kit Covid”, como no caso da hidroxicloroquina e do sulfato de hidroxicloroquina.





Em 2019, nenhuma notificação havia sido registrada em razão do uso desses medicamentos, já em 2020 foram 168 notificações e oito mortes como resultado do uso do medicamento. Os principais efeitos listados são taquicardia, náuseas, vômito e tontura. O estado que mais concentrou as notificações foi São Paulo, com 44% do total.





A azitromicina, que faz parte do kit, também registrou aumento no número de efeitos adversos notificados. Em 2019 foram 25, enquanto que em 2020 o número saltou para 82, aumento de 228%. Outro medicamento do “kit Covid” que teve aumento no número de notificações foi a ivermectina.



De acordo com o painel da Anvisa, em 2019, não houve nenhuma notificação relacionada ao medicamento, e, em 2020, foram 11. Recentemente, pacientes que fizeram uso indiscriminado de ivermectina foram encaminhados à fila do transplante de fígado.





Ainda, de acordo com o painel, houve uma mudança significativa na lista de substâncias mais notificadas em decorrência dos efeitos colaterais. Antes em sétimo lugar, a cloroquina, agora, é a líder em notificações.