Unicamp confirma caso de hepatite medicamentosa por uso de kit COVID

O paciente fez uso de ivermectina, hidroxicloroquina e azitromicina, além de zinco e vitamina D (foto: Gladyston Rodrigues/EM)





O Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior de São Paulo, confirmou na terça-feira (23/3) o primeiro caso de hepatite tóxico-medicamentosa relacionada ao uso de medicamentos que compõem o chamado kit COVID – azitromicina, ivermectina e hidroxicloroquina.









As lesões causadas pelo uso do kit COVID foram graves e, agora, o paciente terá que se submeter a um transplante de fígado. Ainda, segundo informações da Unicamp, duas pessoas com quadros clínicos semelhantes morreram antes dos estudos clínicos serem concluídos ou do transplante ser efetuado.





O kit COVID ficou conhecido em razão da recomendação feita pelo governo brasileiro. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já defendeu diversas vezes o uso dos medicamentos do kit como tratamento para COVID-19. Esses medicamentos não apresentam eficácia comprovada e, pior, tem efeitos adversos graves à saúde.