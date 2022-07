Como hábitos alimentares podem prevenir a artrose

Entre as escolhas saudáveis estão peixes, sementes e castanhas, frutas vermelhas e cítricas, alho, cebola e alimentos ricos em fibras (foto: ExplorerBob/Pixabay ) A artrose, doença degenerativa que afeta as cartilagens e tecidos protetores das articulações, acomete mais de 15 milhões de brasileiros, segundo dados do Ministério da Saúde (MS). Entre as principais causas da doença está a obesidade, diagnosticada em uma a cada cinco pessoas acima de 20 anos no país.









Alimentos com ação anti-inflamatória Segundo a nutricionista Aline Maldonado Franzini de Alcântara, uma dieta balanceada é importante para que o organismo consiga produzir o colágeno, proteína produzida naturalmente pelo corpo e responsável por manter a saúde das cartilagens. "Com o passar dos anos, a produção de colágeno vai diminuindo, aumentando as chances do desenvolvimento de problemas articulares. Uma boa alimentação também atua no líquido sinovial, que lubrifica as articulações e diminui o impacto entre elas", explica.





Existem alimentos que contribuem para a boa saúde das articulações e que ajudam a evitar os danos nessas estruturas, principalmente por suas propriedades anti-inflamatórias. Entre as escolhas saudáveis, a profissional indica alimentos ricos em ômega 3, como peixes, sementes e castanhas, frutas vermelhas e cítricas, alho, cebola e alimentos ricos em fibras.





"Esses alimentos podem aumentar a produção de substâncias inflamatórias no organismo e, consequentemente, o aumento do peso corporal. O



Sobre os alimentos a serem evitados, Aline Maldonado Franzini de Alcântara destaca os que são pró-inflamatórios, como os industrializados, fast-foods, comidas ricas em sal e açúcar, gorduras, frituras e bebidas alcoólicas."Esses alimentos podem aumentar a produção de substâncias inflamatórias no organismo e, consequentemente, o aumento do peso corporal. O sobrepeso e a obesidade têm grande relação com dores articulares, pois gera uma sobrecarga maior sobre os ossos, além de dificultar a prática de exercícios físicos com regularidade", acrescenta a nutricionista.



Com o passar dos anos, a produção de colágeno vai diminuindo, aumentando as chances do desenvolvimento de problemas articulares (foto: Angelo Esslinger /Pixabay )