LIRAGLUTIDA pode ser aliada no tratamento de obesidade no SUS

Consulta publica é aberta para incorporar do Saxenda, remédio semelhante ao Ozempic no sus (foto: Divulgação/ Novonordisk)

Um possível avanço no tratamento da obesidade no Brasil pode estar a caminho. O Ministério da Saúde está analisando a possibilidade de incluir um novo medicamento no SUS, a LIRAGLUTIDA, um tratamento injetável de uso diário. Até o dia 31 deste mês, a população brasileira pode contribuir com suas opiniões através de uma consulta pública online.