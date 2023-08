683

Para muitos pacientes renais crônicos, o uso da fístula arteriovenosa (FAV) é a pior parte do tratamento. Mas não precisa ser assim. O acesso implantado no corpo possibilita a ligação com a máquina de hemodiálise e pode ter uma duração média de três a cinco anos, desde que seja adotada uma rotina de autocuidados. A medida também reduz os riscos de complicações e de infecções pelo usuário.





Na prática o dispositivo é implantado em bloco cirúrgico com anestesia local e faz a ligação de uma veia a uma artéria para que o sangue arterial, que tem mais pressão, circule pela veia. O processo causa a dilatação da veia, durante um período de seis semanas, prazo que consolida a forma de acesso físico ao tratamento em hemodiálise.

Boas práticas



Evitar carregar peso

Não dormir sobre o braço

Não permitir a verificação da pressão arterial e de coleta de sangue no membro

Não remover crostas formadas pelas punções feitas na região

Fazer exercícios diários no membro em que foi feita a FAV

Proceder com a compressão adequada para hemostasia (conjunto de mecanismos que mantém o sangue dentro do vaso, sem coagular, nem extravasar) depois da diálise

Verificar diariamente a presença de algum ruído (frêmito) no equipamento e observar alterações no local etc. Para manter a fístula em boas condições de uso, o paciente deve observar alguns cuidados. Entre eles:





“Geralmente, os pacientes são acompanhados nas sessões. Essas pessoas também são orientadas a incentivar o autocuidado e a observar as condições da FAV. A não realização dos cuidados pode complicar o quadro clínico do paciente, que necessitará de intervenções mais complexas e até mesmo de hospitalização”, aponta Ana Izabel Fernandes da Silva Costa.

Desde 2022, as quatro unidades de Nefrologia do HE já disponibilizam uma cartilha própria, formatada pela gerência de ensino, pesquisa e inovação em saúde da instituição com todas as informações para os pacientes que estão iniciando o tratamento em hemodiálise.



Para incentivar o autocuidado, colaboradores da unidade que participam do Programa de Aceleração do Aculturamento Ágil na Associação Beneficente Evangélica de Minas Gerais (Colmeia AEBMG 2023) vai propor a criação de grupos de orientação específicos sobre esse tema. Atualmente, são atendidos cerca de 3,5 mil pacientes.

A instituição

Fundada há 77 anos, inicialmente como ambulatório, o Hospital Evangélico de Belo Horizonte engloba, além da unidade Serra, mais nove unidades de atendimento médico e de saúde em Belo Horizonte, Contagem e Betim.



Em 2021, fez mais de 1,300 milhão de procedimentos médicos pelo SUS, convênios e particulares, e é referência em atendimentos de Nefrologia e Oftalmologia para o SUS no Estado. Atualmente, a rede tem mais de 2,3 mil colaboradores.