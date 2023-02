Saiba como tratar a alopecia areata com apenas três ingredientes

(foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash ) Recentemente, o ex-BBB Eliezer compartilhou nas redes sociais sobre a experiência que passou com a queda de cabelo consequente da alopecia. Ao responder uma caixinha de perguntas, o influenciador explicou que a condição ocorreu após um período turbulento de estresse durante o anúncio da gravidez de Viih Tube, em que ele lidou com uma onda de ódio na internet.













Tratamentos alternativos

Para quem busca por tratamento alternativos, o óleo essencial de hortelã-pimenta aparece como um herói natural. A planta origina-se do cruzamento de dois tipos de hortelã e serve para combater resfriados, além de ser fungicida, analgésico e anti-inflamatório. Alguns estudos já comprovaram a eficácia da planta no tratamento para queda de cabelo, com resultados mais positivos do que o famoso minoxidil.





(foto: Reprodução Instagram) “O óleo essencial de hortelã-pimenta atravessa a primeira camada da pele e atinge os calibres dos vasos melhorando a circulação sanguínea”, explica a esteticista e dermaticista, Patrícia Elias. “Ao chegar na raiz do cabelo, a ação deste produto estimula a fase anágena, conhecida por ser a fase que desenvolve os folículos capilares, e estimula o crescimento de fios mais novos e espessos”, afirma a especialista. Ele pode ser utilizado no couro cabeludo após a diluição em um veículo, como loção capilar, shampoo ou condicionador vegano.

Loção natural

A dermaticista compartilha uma receita de loção natural que ajuda a economizar e potencializar o produto. Confira:





Ingredientes

5 folhas de pé de goiabeira ou anis estrelado

Óleo essencial de hortelã-pimenta

Uma colher de sobremesa de babosa (retirar a aloína)

Aplicação





Aplique no couro cabeludo e na raiz do cabelo em volta da cabeça e massageie até permear. Repita o procedimento duas vezes por dia de manhã e durante a noite. Ferva 100ml de água com as folhas de goiabeira ou anis estrelado e deixe repousando por 24 horas. Em seguida, descarte as folhas e misture o líquido com a babosa. Adicione 30 gotas do óleo essencial de hortelã-pimenta e misture bem.Aplique no couro cabeludo e na raiz do cabelo em volta da cabeça e massageie até permear. Repita o procedimento duas vezes por dia de manhã e durante a noite.





Acrescentar algumas gotas de óleo essencial de lavanda também é uma opção, por possuir ação calmante. “Investir em chás, dormir bem, ter uma boa alimentação, cuidar da saúde do intestino e manter uma rotina de prática de exercício físico são fatores indispensáveis na hora de complementar o tratamento”, sugere a especialista.





Dica

O anis estrelado serve como substituto das folhas de goiabeira, mas pode ser utilizado junto na receita caso seja da sua preferência.





Patrícia ressalta que existem inúmeras causas para a queda excessiva de cabelo e todas podem ser curadas pela receita. No entanto, é necessário buscar a origem da queda antes de começar o tratamento para entender mais sobre o problema.