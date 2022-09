Entidade alerta uso de minoxidil oral para tratar alopecias

(foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash) Diante do recente destaque do uso de minoxidil oral no tratamento de casos de alopecia, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), com o apoio do Departamento de Cabelos e Unhas, decidiu vir a público com uma nota técnica para a população para prestar os seguintes esclarecimentos:





1 - A queda de cabelo está entre os motivos mais frequentes de consulta dermatológica. O diagnóstico correto de suas diversas causas é fundamental para definição do tratamento. A alopecia androgenética á a causa mais prevalente de perda de cabelos na população em geral.

3 - O tratamento embasado da alopecia androgenética envolve o uso de minoxidil tópico, de bloqueadores hormonais e do transplante capilar. Estes apresentam resultados com altos níveis de evidência científica.

4 - O Minoxidil oral foi originalmente indicado no tratamento da hipertensão arterial (pressão alta) e seus efeitos colaterais reconhecidos para este uso. Nos últimos anos, seu uso em baixas dosagens foi estudado no tratamento das alopecias.

5 - O minoxidil oral pode ser indicado em pacientes selecionados com alopecia. Seu uso criterioso, isolado ou associado a outras abordagens, ocorre por indicação médica. Avaliação clínica e cardiológica do paciente pode ser necessária previamente ao seu uso. No cumprimento de seu papel, o médico dermatologista fará a indicação, a prescrição e o acompanhamento do tratamento.

6 - O medicamento Loniten® não está disponível comercialmente no Brasil, sendo que a manipulação do minoxidil oral é controlada por receituário médico.









Leia também: Finalmente, a SBD ressalta que a dermatologia é especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela Comissão Mista de Especialidades, vinculada ao Ministério da Educação, como habilitada e capacitada para orientar pacientes em ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças relacionadas à pele, cabelos e unhas. Não há outra especialidade ou área de atuação com essa prerrogativa.Leia também: Alopecia: o que é a condição capilar que motivou agressão de Will Smith a Chris Rock no Oscar.





A SBD está atenta aos avanços técnicos e científicos em dermatologia, sempre atualizando seus associados quanto às melhores práticas clínicas e pronta a esclarecer informações, evitando expor pacientes à insegurança e à ineficácia.