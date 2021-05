Cabelos adoecem e dão sinais de alerta

A limpeza adequada e com frequência correta do couro cabeludo evitará infecções bacterianas e fúngicas, descamação excessiva e odor indesejável (foto: Ryan McGuire/Pixabay )







Você sabia que os cabelos adoecem? A saúde do couro cabeludo e dos fios está diretamente relacionada e, sim, o cabelo pode revelar doenças e desequilíbrios. Fios de cabelos sem brilho, muito secos, quebradiços, com textura áspera, com coloração diferente do habitual e mais difíceis de pentear do que anteriormente demonstram a necessidade de mais cuidados.



As causas podem ser variadas, como, tratamentos estéticos em excesso: químicos (descoloração, alisamentos, tinturas), físicos (chapinha, escovação, exposição solar).

Independentemente da questão estética, não podemos nos esquecer de doenças que alteram a aparência e o sensorial dos fios de cabelos. “Isto pode ocorrer nas doenças de tireoide, lúpus eritematoso, desnutrição e outras. Algumas doenças genéticas causam distúrbios nos cabelos, como a síndrome dos anágenos frouxos, moniletrix, tricorrexe nodosa, síndrome de Netherton.”



O alerta é da médica dermatologista Dulcilea Ferraz, coordenadora e preceptora dos ambulatórios de tricologia e dermatite de contato da residência médica em dermatologia da Santa Casa de Belo Horizonte e proprietária da clínica que leva seu nome.





“A limpeza adequada e com frequência correta do couro cabeludo evitará infecções bacterianas e fúngicas, descamação excessiva e odor indesejável. Esta frequência e os tipos de produtos serão determinadas pelas características de cada indivíduo. Um couro cabeludo muito oleoso necessita de lavagem mais frequente do que um muito seco; as pessoas idosas têm mais propensão à coceira no couro cabeludo, devendo evitar produtos irritativos à pele da cabeça.”





PERDA DEFINITIVA

A dermatologista destaca que no couro cabeludo é possível notar “falhas” de cabelos, conhecidas como alopecias, que significam ausência ou perda de cabelos ou pelos; lesões inflamatórias e até lesões tumorais benignas e malignas.



“Existem vários tipos de alopecias com causas diversas. Se uma pessoa tem perda de cabelos ou de pelos no corpo, inclusive nas sobrancelhas, barba, braços e pernas, é aconselhável consultar um dermatologista para fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento, visto que nos casos de alopecias cicatriciais pode haver perda definitiva de cabelos e até surgimento de cicatrizes inestéticas no couro cabeludo.”

Médica dermatologista Dulcilea Ferraz alerta que tratamento de diferentes tipos de fios de cabelos dependerá dos procedimentos estéticos feitos nesses fios (foto: AT Fotografia/Divulgação)



Dulcilea Ferraz esclarece que a calvície é o tipo de alopecia mais frequente. “O eflúvio telógeno é um tipo de queda de cabelos também comum causado por doenças como a COVID-19, dengue, doenças da tireoide, lúpus eritematoso, por diversos medicamentos, emagrecimentos etc. Existem vários outros tipos de alopecias que geram desconforto, constrangimento e diminuição da autoestima”.

Para prevenir, cuidar e tratar o cabelo existe a tricologia, área da dermatologia que estuda a anatomia, o crescimento e as doenças dos pelos ou cabelos.



BRANCOS E ALISADOS

Também consequência do modelo de vida imposto pela pandemia, muitos estão com os cabelos longos ou decidiram cortá-los curtos pela praticidade. O tratamento de diferentes tipos de fios de cabelos dependerá dos procedimentos estéticos feitos nesses fios.

Há também quem se sente confortável com o cabelo sofrendo interferência do botox capilar ou qualquer outro tipo de alisamento: o alisamento ou “redução de volume” dos fios de cabelo, quando frequente, pode gerar a quebra dos fios. Isso é piorado quando são associados a outros procedimentos estéticos, como chapinha, escovação e descoloração.



FIOS NATURAIS E OS HOMENS

A consulta e um exame detalhado são importantes para avaliar se é apenas calvície ou outro tipo de alopecia simulando a calvície ou, ainda, a sua concomitância. O controle desses tipos requer tratamento rápido. É importante proteger a área da calvície com bonés ou chapéus para evitar o surgimento de câncer de pele devido à diminuição de densidade dos cabelos.



ROTINA DE SAÚDE DOS FIOS

Raísa Helen, terapeuta capilar, especialista em cosméticos, destaca que o importante é conhecer as necessidades do cabelo e do couro cabeludo e buscar por produtos que os atendam (foto: Renata Ivo Fotografia/Divulgação)





Cada vez mais as pessoas investem na terapia capilar como parte da rotina do cuidado com a saúde dos cabelos. É importante conhecer seu cabelo e tratá-lo da maneira certa.



A engenheira química Raísa Helen, terapeuta capilar, especialista em cosméticos e proprietária do Raísa Helen – Spa do Cabelo, explica que a terapia capilar envolve tratamentos que visam harmonizar e manter a saúde do couro cabeludo e da fibra capilar, minimizando agressões externas e corrigindo eventuais alterações e disfunções causadas por procedimentos químicos , fatores emocionais, genéticos, maus hábitos alimentares, entre outros.

Raísa Helen destaca que a terapia capilar não é indicada só em casos de cabelos e couro cabeludo que precisam de algum tipo de tratamento, mas é bem-vinda para a saúde do sistema capilar como um todo. “Ao observar qualquer alteração, atacar precocemente o problema contribui para um resultado positivo.”





TRATAMENTOS CASEIROS

Raísa Helen alerta que, para não maltratar os cabelos, ao lavar não se deve esfregar os fios, uma vez que a fricção pode danificá-los. E antes de utilizar o secador ou difusor a orientação é sempre aplicar protetor térmico nos fios. “Outra dica importante é tomar bastante cuidado com receitas caseiras. Dê preferência para uso de produtos cosméticos.”

descamações e coceira na região. Nos fios, o pH alcalino pode desalinhar as camadas cuticulares do cabelo, fazendo com que fiquem porosos e ásperos ao toque.”





Com a expertise de engenheira química, Raísa Helen explica que em relação às tinturas, como mechas e coloração, ocorre uma alteração do pH do couro cabeludo e dos cabelos para alcalino. “No couro cabeludo, essa alteração de pH pode alterar o equilíbrio da microbiota, provocandona região. Nos fios, o pH alcalino pode desalinhar as camadas cuticulares do cabelo, fazendo com que fiquem porosos e ásperos ao toque.”

Já os processos de alisamentos/botox, Raísa Helen afirma que provocam uma alteração no pH do couro cabeludo e dos cabelos para ácido. No couro cabeludo, esse processo pode provocar oleosidade, descamações e, até mesmo, queimaduras. Já nos fios, tal alteração no pH pode provocar uma impermeabilização das camadas cuticulares, comprometendo assim a eficiência dos produtos home care e dos tratamentos, uma vez que a absorção dos ativos fica comprometida.



GUIA CAPILAR





Em tempos de isolamento diante do risco de contaminação da COVID-19, muitas pessoas assumiram os fios brancos. A dermatologista explica que eles necessitam de mais proteção do Sol, visto que perderam a melanina e estão mais vulneráveis à ação da luz solar.“É aconselhável protegê-los com chapéus, bonés ou sombrinhas. Caso os fios brancos já estejam amarelados devido a esse tipo de dano, os xampus cinza ou roxo poderão ser usados para melhorar o aspecto de amarelamento. Os fios brancos podem sercom procedimentos de alisamento, escovação e chapinha/prancha. O ideal é evitá-los ou diminuir a frequência.”A pandemia também provocou a mudança capilar em muitas pessoas, que decidiram assumir os fios naturais, evitando a química. Para Dulcilea Ferraz, o home office pode ser aproveitado para “descansar” os fios de cabelos dos procedimentos estéticos químicos e físicos. É ainda uma possibilidade de ter momentos, em casa, para condicionar e tratar mais os cabelos danificados usando máscara e ampolas de tratamento capilar, lavando o couro cabeludo com mais cuidado e evitando sol nos fios.A terapeuta capilar avisa que, em relação ao couro cabeludo, o cuidado principal é o mesmo: deve ser sempre bem higienizado. Já em relação aos fios, há diferenças: com os cacheados e crespos, os cuidados devem ser maiores porque eles são, naturalmente, mais frágeis e ressecados. Nosela sugere substituor o condicionador por máscaras com ativos nutritivos (óleos vegetais de base cosmética e manteigas) para ajudar a diminuir o frizz, bem como o aspecto de ressecamento.Já para os cabelos lisos, o uso do condicionador ou máscara nos cuidados em casa deve focar em produtos com ativos hidratantes (d-pantenol, ácido hialurônico, glicerina etc.) e nutritivos na formulação.Para que possa cuidar da melhor maneira do seu cabelo, Raísa Helen montou umque é um guia de rotina de cuidados com os cabelos. Você pode ter acesso gratuito basta clicar em https://www.raisahelen.com.br Tratar dos cabelos tem um custo, mas há opções para todos os bolsos. Muitos reclamam dos preços dos produtos. Mas Raísa Helen esclarece que, normalmente, produtos de qualidade superior são mais caros porque a tecnologia envolvida na formulação, bem como a qualidade da matéria-prima, é superior se comparada aos mais populares. Entretanto, existem bons produtos no mercado cujos preços são acessíveis.“O importante é conhecer as necessidades do cabelo e do couro cabeludo e buscar por produtos que os atendam. É possível sim ter cabelos bonitos e saudáveis mesmo não podendo investir em produtos mais caros.”