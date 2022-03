Alopecia: peruca é uma das opções para mulheres com a condição

Algumas mulheres optam por "assumir" a falta dos fios, como o caso de Pinkett Smith, enquanto outras buscam por alternativas como as famosas perucas. “A peruca não é apenas um acessório, é uma parte de si, tem um efeito transformador, trazendo de volta a identidade e autoestima da mulher”, descreve Luiz Crispim empresário, fabricante de perucas e cabeleireiro.





Do loiro ao castanho escuro, do ondulado ao liso escorrido, as opções de perucas são diversas e podem ser moldadas ao gosto da mulher. “São desenvolvidas exclusivamente para cada caso e forma personalizada”, pontua o cabeleireiro. É possível, inclusive, encomendar uma réplica do cabelo antes da alopecia.





Autoestima e tabu





A peruca já foi, por muitos anos, considerada um tabu entre as mulheres, comenta Luiz Crispim. “Hoje com a modernização dos acabamentos e com a evolução das técnicas esse tabu vem sendo quebrado”, afirma.





De um lado, havia o tabu sobre a peruca; de outro, a insegurança quanto à queda dos fios. Hoje, com a crescente das discussões sobre feminismo, empoderamento feminimo e autoestima, o cenário vem mudando gradativamente.





Para além de uma questão estética, onde o objetivo era "cobrir" a calvície, agora as perucas se tornaram moda. “Famosas internacionais, como a Beyoncé, aderiram uma técnica chamada Full Lace: uma peruca moderna que imita o cabelo saindo da raiz”, exemplifica o cabeleireiro. “O estilo popularizou”, completa.





O universo das perucas





São diversas opções de perucas, que variam entre as opções naturais, com fios humanos, ou fibras sintéticas que imitam o cabelo. “As perucas orgânicas, ou naturais, por exemplo, aguentam temperaturas de chapinhas e secadores. Já as perucas sintéticas não aguentam”, explica Crispim.





As perucas orgânicas, as mais populares, custam a partir de R$ 300 e podem durar cerca de cinco anos.





“Se a peruca for humana ela precisa de tratamentos do fio como os da nossa cabeça”, enfatiza o cabeleireiro. Ou seja, os cuidados são os mesmos de um cabelo natural: lavar, secar, hidratar e pentear.





“Além dos cuidados com os fios, a forma de manusear ao pentear , secar e guardar é muito importante para que se mantenham do estilo e formato desejado”, finaliza.