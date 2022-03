Ao receber o Oscar, Will Smith pede desculpas por tapa em Chris Rock

Will Smith sobe ao palco do Oscar para dar tapa em Chris Rock (foto: Reprodução de TV)

Foi de verdade ou não? Telespectadores do Oscar se surpreenderam com o climão entre Chris Rock e Will Smith. Rock subiu ao palco para apresentar o Oscar de documentário e fez uma piada sobre Jada Pinkett Smith estar em “G.I. Jane” por causa de sua cabeça raspada.

Smith então subiu ao palco para dar um tapa Rock. Embora parecesse uma piada a princípio, Smith voltou para o seu lugar e gritou para Rock: “Mantenha o nome da minha mulher fora da sua boca!”

Muitos na plateia do Oscar pareciam atordoados com a briga. Diddy foi o próximo apresentador durante a cerimônia, onde ele apareceu para apresentar a celebração do 50º aniversário de “O Poderoso Chefão”. Diddy abordou a situação dizendo: “Will e Chris, vamos resolver isso como uma família. Agora estamos seguindo em frente com amor.”

Segundo a "Variety", a publicitária de Will Smith, Meredith O. Sullivan, foi até ele no comercial para ter uma discussão. Também durante o intervalo, Denzel Washington se levantou para falar com Smith em particular.

Pinkett Smith anunciou no ano passado que raspou a cabeça depois de lutar contra a alopecia. A atriz disse em um post no Instagram: “Agora, neste momento, só posso rir… vocês sabem que estou lutando contra a alopecia. De repente, um dia... simplesmente apareceu assim. Agora, isso vai ser um pouco mais difícil para eu esconder. Então, eu pensei em compartilhar para que vocês não façam perguntas... Mamãe vai ter que levar isso até o couro cabeludo para que ninguém pense que ela fez uma cirurgia no cérebro ou algo assim. Eu e essa alopecia vamos ser amigos... ponto final!”

Dez minutos mais tarde o ator voltou ao mesmo palco para receber o Oscar por sua interpretação do papel-título em "King Richard". Chorando muito, ele fez um longo discurso e, no final, apresentou uma espécie de pedido de desculpas.

"Richard Williams é um grande defensor da família. Fazer esse filme me permitiu proteger as duas atrizes que interpretaram a Venus e a Serena. Estou recebendo um chamado na minha vida para amar as pessoas e também proteger as pessoas. Eu sei que nesse ramo você precisa conviver com pessoas que te desrespeitam, sorrir e fingir que está tudo bem.

Eu quero ser um receptáculo de amor, eu quero agradecer a Serena e a toda a família Williams por confiar em mim."

No final, ele fez um mea culpa. "Eu quero pedir desculpas à Academia. Espero que a Academia me convide novamente. Eu quero pedir desculpas a todos os colegas indicados. Esse momento é muito complicado para mim. O amor faz a gente fazer coisas malucas".