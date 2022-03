Vencedores do Oscar 2022: onde assistir aos filmes premiados

Ariana DeBose ganhou prêmio de melhor atriz coadjuvante por 'Amor, Sublime Amor' (foto: Reuters)

O filme CODA - No Ritmo do Coração foi o grande vencedor da cerimônia do Oscar 2022, realizada no domingo (27/03), em Los Angeles, nos EUA.

Além de ter sido eleito melhor filme, ganhou como melhor roteiro adaptado e melhor ator coadjuvante (Troy Kotsur).

Emilia Jones em 'CODA - No Ritmo do Coração' (foto: Apple TV+)

Mas quem levou o maior número de prêmios da noite foi Duna — um total de seis estatuetas, com destaque nas categorias técnicas.

Veja abaixo a lista completa de ganhadores e onde é possível assisti-los no Brasil (cinemas ou plataformas de streaming).

Melhor Filme

- CODA - No Ritmo do Coração (Prime Video, Google Play, Apple iTunes)

Melhor Direção

- Jane Campion — Ataque dos Cães (Netflix)

Melhor Atriz

- Jessica Chastain — Os Olhos de Tammy Faye (sem previsão de estreia)

Melhor Ator

- Leia: Ao receber o Oscar, Will Smith pede desculpas por tapa em Chris Rock





Melhor Atriz Coadjuvante

- Will Smith —(HBO Max, Now, Oi Play, Apple iTunes, Google Play, Microsoft Store, Prime Video, nos cinemas)

- Ariana DeBose — Amor, Sublime Amor (Disney Plus)

O épico de ficção científica 'Duna' ganhou o maior número de prêmios %u2014 seis estatuetas no total (foto: Warner Bros)

Melhor Ator Coadjuvante

- Troy Kotsur — CODA - No Ritmo do Coração (Prime Video, Google Play, Apple iTunes)

Melhor Roteiro Original

- Kenneth Branagh — Belfast (nos cinemas)

Melhor Roteiro Adaptado

- Sian Heder — CODA - No Ritmo do Coração (Prime Video, Google Play, Apple TV Plus)

Melhor Animação

- Encanto (Disney Plus)

Melhor Documentário

- Summer of Soul (nos cinemas)

Melhor Filme Estrangeiro

- Drive My Car — Japão (nos cinemas)

Melhor Canção Original

- No Time to Die, de Billie Eilish and Finneas O'Connell — 007: Sem Tempo Para Morrer (Now, Apple iTunes, Google Play, Microsoft Store)

Melhor Trilha Sonora

- Duna (HBO Max, Now, Google Play, Microsoft Store, Apple iTunes) — Hans Zimmer

Melhor Fotografia

- Duna (HBO Max, Now, Google Play, Microsoft Store, Apple iTunes) — Greig Fraser

'No Time to Die', dos irmãos Billie Eilish e Finneas O'Connell, foi eleita a melhor canção original (foto: Reuters)

Melhores Efeitos Visuais

- Duna (HBO Max, Now, Google Play, Microsoft Store, Apple iTunes) — Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor e Gerd Nefzer

Melhor Montagem

- Duna (HBO Max, Now, Google Play, Microsoft Store, Apple iTunes) — Joe Walker

Melhor Design de Produção

- Duna (HBO Max, Now, Google Play, Microsoft Store, Apple iTunes) — Patrice Vermette (designer de produção), Zsuzsanna Sipos (decoradora de set)

Melhor Figurino

- Cruella (Disney Plus) — Jenny Beavan

Melhor Maquiagem e Penteado

- Os Olhos de Tammy Faye (sem previsão de estreia) — Linda Dowds, Stephanie Ingram e Justin Raleigh

Melhor Som

- Duna (HBO Max, Now, Google Play, Microsoft Store, Apple iTunes) — Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill e Ron Bartlett

'Belfast', que ganhou o prêmio de melhor roteiro original, conta a história de uma família em meio ao conflito entre protestantes e católicos na Irlanda do Norte (foto: BBC)

Melhor Curta-Metragem

- The Long Goodbye (sem previsão de estreia)

Melhor Curta-Metragem de Animação

- The Windshield Wiper (sem previsão de estreia)

Melhor Documentário de Curta-Metragem

- The Queen of Basketball (sem previsão de estreia)

