Francis Ford Coppola recusou convite para rodar 'O poderoso chefão'

Para o diretor Francis Ford Coppola, com 29 anos à época, a adaptação do romance de Mario Puzo não parecia uma oferta impossível de recusar. “Fiquei muito decepcionado quando comecei a ler. Era, basicamente, algo que Mario Puzo havia escrito para seus filhos”, revelou Coppola durante a exibição do longa, no Museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, em Los Angeles, durante homenagem ao seu 50º aniversário, realizada no último dia 16.