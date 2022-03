Hemeroteca virtual disponibiliza amplo acervo sobre o cinema em MG

Novo site disponibiliza acervo do Centro de Estudos Cinematográficos, que Victor de Almeida exibe na foto acima. São 8 mil documentos sobre publicações na imprensa nacional e estrangeira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press/21/10/21)

A Hemeroteca Digital de Cinema disponibiliza acervo reunindo o que foi publicado pela imprensa mineira, brasileira e estrangeira sobre filmes e a produção audiovisual do estado. A iniciativa é do Instituto Humberto Mauro e do Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais (CEC-MG). A Hemeroteca Digital de Cinema disponibiliza acervo reunindo o que foi publicado pela imprensa mineira, brasileira e estrangeira sobre filmes e a produção audiovisual do estado. A iniciativa é do Instituto Humberto Mauro e do Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais (CEC-MG).





Victor de Almeida, diretor-executivo do Instituto Humberto Mauro e coordenador do projeto, explica que a hemeroteca abarca acervo relativo a 70 anos de produção cinematográfica – são cerca de 8 mil documentos guardados pelo CEC. Pesquisadores, cinéfilos, profissionais do audiovisual e demais interessados poderão ter acesso ao material.





O projeto contou com o suporte da Empresa Júnior de Arquivologia, formada por estudantes da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Contratados pelo Instituto Humberto Mauro com recursos da Lei Aldir Blanc, eles higienizaram, digitalizaram e organizaram o material agora disponibilizado na plataforma on-line, que pode ser acessada no endereço hemerotecacinema.org.





O site que hospeda a hemeroteca foi desenvolvido pelo produtor digital Lourenço Veloso em parceria com a designer Mitiko Mine. Ele é filho do diretor Geraldo Veloso (1944-2018), crítico e pesquisador ligado ao CEC.





“A gente tem como objetivo disponibilizar conteúdos já com o filtro do cinema mineiro”, diz Lourenço, chamando a atenção para o recorte curatorial do acervo oferecido pelo Instituto Humberto Mauro e CEC-MG. “É sempre bom a gente marcar isso, porque são instituições de relevância histórica, um pouco desconhecidas do público jovem”, diz.





Professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Eduardo de Jesus elogia a iniciativa, sobretudo pela forma como consultas e pesquisas podem ser feitas. O interessado faz a consulta pelo site e posteriormente tem acesso ao arquivo original do material desejado.





Eduardo destaca a importância da preservação da memória do audiovisual, contando que chegou a salvar do lixo cópias de fitas descartadas por um cinema de rua de BH.





O acervo do CEC reúne críticas de filmes, reportagens e material relativo a produção, distribuição, exibição, festivais, ensino, mostras e cineclubismo, além de informações sobre atores, atrizes, diretores e profissionais do setor.





O CEC-MG foi criado na década de 1950, em BH, por Cyro Siqueira, ex-editor-geral do Estado de Minas, Jacques do Prado Brandão, Raimundo Fernandes, Fritz Teixeira de Salles, Carlos Denis, Guy de Almeida e Newton Silva, entre outros apaixonados por cinema.





O centro editou a pioneira Revista de Cinema, que teve 29 números, realizou o 1º Festival de Cinema Brasileiro de Belo Horizonte e foi celeiro de diretores – entre eles, Neville d'Almeida, Carlos Alberto Prates Correia, Oswaldo Caldeira, Schubert Magalhães, Alberto Graça, Antônio Lima, Geraldo Veloso, os irmãos Maurício e Ricardo Gomes Leite, Paulo Leite Soares, Sylvio Lanna e Paulo Augusto Gomes.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





HEMEROTECA DE CINEMA: MINAS GERAIS

Acervo do Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais. Informações: https://www.hemerotecacinema.org/