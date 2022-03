Oscar 2022: tapa de Will Smith em Chris Rock e outros 4 momentos marcantes da cerimônia

Will Smith subiu ao palco e deu um tapa em Chris Rock (foto: Reuters)

"Este será sempre lembrado pelo Oscar em que Will Smith agrediu Chris Rock."

A frase é do repórter de entretenimento da BBC News Steven McIntosh, que esteve presente na cerimônia realizada na noite de domingo em Los Angeles.

O comediante Chris Rock foi chamado ao palco para apresentar o Oscar de melhor documentário. Na sua introdução ao prêmio, Rock fez uma piada sobre a mulher de Will Smith. Ofendido, o ator subiu ao palco e deu um tapa em Rock (leia mais abaixo).

A agressão de Smith — que poucos minutos depois ganhou o Prêmio de Melhor Ator e foi ovacionado pelo público presente — foi o momento mais comentado da noite. Mas a cerimônia também produziu outros momentos marcantes. Confira abaixo cinco deles.

1. O tapa de Will Smith em Chris Rock

Chris Rock subiu ao palco e, antes de apresentar o prêmio de melhor documentário, começou a fazer piadas com casais famosos que estavam na plateia, como os atores Javier Bardem e Penelope Cruz.

Em seguida, ele fez uma piada sobre a mulher de Will Smith, Jada Pinkett Smith.

"Jada, mal posso esperar por Até o Limite da Honra 2", disse o comediante. A piada era uma referência ao filme "Até o limite da honra" (1997), em que a atriz Demi Moore interpreta uma militar com cabelos raspados.

Jada Pinkett Smith estava no Oscar com seu cabelo raspado — que é resultado de alopecia, uma condição que provoca queda de cabelo.

Inicialmente, Smith apareceu no vídeo rindo, mas em seguida ele subiu ao palco e acertou um tapa em Chris Rock, que ficou parado e não reagiu.

"Eu acho que o Will Smith acabou de me dar uma surra", disse Rock, em meio a um palavrão.

"Mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca", gritou Smith, também em meio a palavrões.

"Uau, era uma piada com Até o Limite da Honra, cara", respondeu Rock.

Smith voltou a exigir que o comediante não falasse sobre sua mulher, e Rock respondeu: "Pode deixar".

"Essa foi a melhor noite na história da televisão", disse Rock, aparentemente atônito.

Will Smith e Jada Pinkett Smith sorriem para as câmeras antes da cerimônia em Los Angeles (foto: Reuters)

O correspondente da BBC News disse que, inicialmente, todos na cerimônia acharam que se tratava de uma brincadeira combinada previamente entre Rock e Smith. Mas que a seriedade do incidente ficou evidente quando eles começaram a falar palavrões no ar. A ABC, emissora que transmite o Oscar nos EUA, cortou o sinal ao vivo.

No final da cerimônia, Will Smith venceu o prêmio de Melhor Ator pelo filme King Richard: Criando Campeãs, em que interpreta o pai das tenistas Venus e Serena Williams. Ao subir ao palco, Smith foi ovacionado pelo público presente.

Will Smith foi ovacionado ao ganhar prêmio de Melhor Ator e chorou no discurso (foto: Getty Images)

Em seu discurso, aos prantos, ele pediu desculpas à Academia e "a todos os meus colegas indicados", mas não mencionou Rock.

"A arte imita a vida. Eu pareço um pai maluco, assim como diziam sobre Richard Williams [o papel interpretado por Smith no filme]. Mas o amor faz você fazer coisas loucas."

A Academia tuitou um "repúdio à violência" após a cerimônia, mas não mencionou nomes.

A polícia de Los Angeles disse que não recebeu nenhuma queixa oficial sobre o incidente. Chris Rock ainda não se pronunciou. Smith compareceu à festa posterior ao Oscar, ao lado de sua família, mas não falou com a imprensa.

'CODA - No Ritmo do Coração', da Apple, foi premiado como Melhor Filme (foto: Reuters)

2. Apple venceu Netflix

O prestigioso Oscar de Melhor Filme — que costumava coroar o trabalho dos grandes estúdios de cinema — é hoje alvo de disputas entre gigantes de tecnologia.

Neste ano, a Apple e o Netflix tinham filmes disputando a principal categoria da noite: CODA -No Ritmo do Coração e Ataque dos Cães, respectivamente.

O filme da Apple foi o grande vencedor da noite. A obra retrata a vida de uma jovem de uma família com problemas auditivos. Apesar de ter a Apple por trás da produção, o filme contou com baixo orçamento e foi elogiado por sua representação de uma família surda, com elenco formado por atores surdos.

A Apple se tornou o primeiro serviço de streaming a ganhar o prestigioso prêmio de Melhor Filme, algo que a Netflix vinha perseguindo há anos.

O prêmio de Melhor Filme foi entregue por Lady Gaga, vencedora em 2019, e Liza Minnelli, que ganhou em 1972. Minnelli, que está em uma cadeira de rodas, anunciou o vencedor depois que o envelope foi dado a ela por Lady Gaga.

Troy Kotsur venceu na categoria Melhor Ator Coadjuvante por 'No Ritmo do Coração' (foto: Reuters)

3. Ator surdo premiado

Um dos atores de No Ritmo do Coração, Troy Kotsur, se tornou o segundo ator surdo a ganhar o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante.

Fazendo seu discurso por meio de um intérprete, Kotsur dedicou seu Oscar à "comunidade surda e à comunidade com deficiência", acrescentando: "Este é o nosso momento".

Em 1986, a atriz Marlee Matlin havia se tornado a primeira surda vencedora do Oscar, com o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por Filhos do Silêncio.

Jane Champion, que havia concorrido em 1993, agora ganhou o prêmio de Melhor Diretora (foto: Reuters)

4. Jane Champion é a 3ª mulher a ganhar Oscar de Melhor Direção

O faroeste da Netflix Ataque dos Cães era o filme com mais indicações nesta edição do Oscar, e tido como grande favorito para prêmio de Melhor Filme, mas acabou vencendo em apenas uma categoria: a de melhor diretora.

A neozelandesa Jane Champion se tornou a terceira mulher em 94 anos de premiações do Oscar a ganhar um prêmio de melhor diretora. Ela já havia sido nomeada nesta categoria em 1993 pelo filme O Piano, mas naquela ocasião o prêmio foi para Steven Spielberg, por A Lista de Schindler.

O primeiro prêmio para uma mulher veio em 2009 para Kathryn Bigelow, pelo filme Guerra ao Terror. A segunda premiada foi Chloé Zhao pelo filme Nomadland - Sobreviver na América, no ano passado.

Ariana DeBose interpretou Anita na refilmagem de 'Amor, Sublime Amor' (foto: Reuters)

5. Primeira atriz negra e queer a ganhar um Oscar

Ariana DeBose, que interpretou Anita na refilmagem de Amor, Sublime Amor, se tornou a primeira atriz abertamente queer (termo geralmente usado para definir pessoas que não são heterossexuais ou não são cisgênero) a ganhar um Oscar. Ela foi premiada como Melhor Atriz Coadjuvante.

"Imagine essa garotinha no banco de trás de um Ford Focus branco. Olhe nos olhos dela, uma mulher de cor afro-latina que encontrou sua força na vida através da arte. E é isso que estamos aqui para celebrar", disse a atriz de 31 anos de origem porto-riquenha.

Fazendo referência à música de sucesso do musical, ele acrescentou: "Para qualquer um que já questionou sua identidade, ou já se viu vivendo em espaços cinzentos, garanto que há realmente um lugar para nós".

Esta é a segunda vez que uma intérprete de Anita ganha um Oscar. Em 1962, Rita Moreno se tornou a primeira atriz latina a ganhar um Oscar, pelo mesmo papel na versão original de Amor, Sublime Amor. Foi a primeira vez em que um mesmo papel rendeu dois Oscars por melhor atuação.

Outros destaques

A cerimônia ainda teve outros momentos de destaque:

Francis Ford Coppola, Al Pacino e Robert de Niro subiram ao palco para uma homenagem a O Poderoso Chefão — filme que completa 50 anos este ano, e é frequentemente citado como um dos melhores de todos os tempos.

— filme que completa 50 anos este ano, e é frequentemente citado como um dos melhores de todos os tempos. A cantora Billie Eilish e seu irmão Finneas O'Connell receberam o prêmio de Melhor Canção pela música No Time to Die , do mais recente filme da séries 007 .

, do mais recente filme da séries . Duna foi o filme mais premiado da noite, com seis estatuetas: Melhor Som, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Edição de Filme, Melhor Design de Produção, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Fotografia

foi o filme mais premiado da noite, com seis estatuetas: Melhor Som, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Edição de Filme, Melhor Design de Produção, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Fotografia Kenneth Branagh conquistou seu primeiro Oscar, de Melhor Roteiro Original, por Belfast. Ele já havia sido indicado ao Oscar em sete categorias diferentes ao longo de sua carreira.

