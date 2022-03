Igreja de São Francisco de Assis e Mineirão na Pampulha

Igreja de São Francisco de Assis, tombada pela Unesco, e Mineirão são retratados em detalhes no documentário "Pampulha - Patrimônio cultural da humanidade" (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O documentário "Pampulha – Patrimônio cultural da humanidade" será lançado pela Associação Turística e Cultural Minas Gerais nesta terça-feira (29/3), às 19h, no Iate Tênis Clube, um dos prédios desenhados por Oscar Niemeyer. O filme vai mostrar em detalhes os quatro prédios tombados pela Unesco – a Igreja de São Francisco de Assis, o Cassino (atual Museu de Arte da Pampulha), a Casa do Baile e o próprio Iate –, além da Casa de JK, onde o ex-prefeito de Belo Horizonte Juscelino Kubitschek morou, para mostrar que a região era viável para esse fim.





A represa construída na gestão do prefeito Otacílio Negrão de Lima começava a se tornar cartão-postal da capital mineira: o Conjunto Moderno da Pampulha, com a assinatura de importantes nomes da arquitetura e das artes, entre eles Oscar Niemeyer, Burle Marx, Candido Portinari, Alfredo Ceschiatti, que inauguraram também o Modernismo brasileiro. Na década de 1960, JK quis transformar a região da Pampulha em ponto turístico, para jogos e lazer da população e visitantes, além de incentivar que os belo-horizontinos morassem naquele ponto da cidade, que até então era considerado zona rural.





Além dos prédios que foram destaque no trabalho de transformar a Pampulha em patrimônio da humanidade, o documentário vai mostrar obras do entorno que vieram depois – Mineirão, Mineirinho, Zoológico, Parque Guanabara, aeroporto, Parque Ecológico – além de entrar em um rico debate sobre a condição da água da represa e dos oito córregos que a abastecem.



“O objetivo principal do filme é mostrar as riquezas arquitetônicas, artísticas e ambientais da Pampulha para a população de BH, de Minas, para os visitantes, principalmente para jovens e estudantes. Só a consciência e o conhecimento podem salvar a Pampulha”, explica o presidente da Associação Turística e Cultural Minas Gerais e coordenador do projeto, o jornalista e documentarista Otávio di Toledo, que também é apresentador do “Viação Cipó” e do “Alterosa esporte”, ambos da TV Alterosa.



Além da sessão no Iate, “Pampulha” também será exibido na próxima quarta (30/3), às 19h, no Cine Santa Tereza; na quinta (31/3), às 20h30, no Cine Humberto Mauro; e em 5 abril (às 17h), na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFMG.