O que são probióticos e qual a sua importância para a saúde?

Ao ingerir probióticos, a pessoa está consumido as chamadas "bactérias do bem", que são capazes de melhorar a saúde do organismo

Há quem se sinta desconfortável ao imaginar que em torno de 100 trilhões de micro-organismos moram no intestino. Porém, quando estão em harmonia, essa comunidade de bactérias traz muitos benefícios, desde uma melhor absorção de nutrientes, produção de hormônios, chegando a abarcar até 80% das células imunológicas do corpo.

De acordo com Cintya Bassi, supervisora de nutrição e dietética do Hospital São Cristóvão Saúde, de São Paulo, estudos apontam que as cepas de probióticos colonizam o intestino, reconhecido como órgão importante para o metabolismo e a imunidade. “O consumo de probióticos deve ser contínuo e, para manter os benefícios, o ideal é que ocorra diariamente, pois eles não sobrevivem por muito tempo no intestino. Além disso, os estudos demonstraram benefícios com o consumo diário de no mínimo 10 UFC por dia, quantidade que é, em geral, alcançada pelos fabricantes”.