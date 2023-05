Limpeza de pele: 4 mitos e verdades sobre a técnica

683

Os benefícios da limpeza de pele: suavizar, higienizar e uniformizar a pele, além de prevenir espinhas (foto: Freepik)



A limpeza de pele é um tratamento estético que visa melhorar a saúde e a aparência da pele, incluindo a remoção de impurezas, como cravos, pontos brancos e acne . Seus benefícios principais giram em torno de suavizar, higienizar e uniformizar a pele, além de prevenir espinhas, cravos e controlar a oleosidade excessiva da área.

Isa Santini, inclusive, lista dicas sobre a técnica e desmistifica quatro mitos e verdades que os amantes de beleza acreditam. Confira.

1- Limpeza de pele pode agredir a região? Mito

O tratamento consiste na extração de acúmulos de sebo dentro dos poros , o que naturalmente exige manobras um pouco mais incisivas para que eles sejam removidos. Entretanto, segundo Isa Santini isso não deve causar lesões na derme: "No primeiro momento o procedimento pode deixar a pele avermelhada, mas marcas definitivas no rosto não. Por isso é recomendado sempre fazer com um profissional que irá saber quais são os produtos específicos para as necessidades de cada pele e pessoa”, explica Isa Santini.

2 - Skincare não substitui a limpeza de pele? Verdade

3 - O tratamento não é indicado para adolescentes? Mito Por mais que seja recomendado criar um cronograma de cuidados faciais e ter à disposição produtos que irão auxiliar na prevenção do envelhecimento e futuras manchas, um tratamento caseiro não tem a eficácia de uma limpeza de pele feita por um profissional especializado: "Vale lembrar que um é complemento do outro. Assim, é preciso aderir ao procedimento pelo menos a cada dois meses. Caso a pessoa tenha pele acneica o indicado é uma vez ao mês, porque mesmo que se tenha um cronograma de cuidados bem estabelecido, existem técnicas que apenas um especialista consegue executar para assegurar a saúde do rosto".

O recomendado é iniciar o quanto antes, principalmente na idade que equivale a puberdade: " Adolescentes têm alterações hormonais que estimulam o aumento de oleosidade na pele causando espinhas, assim quanto mais jovem iniciar o tratamento, menores são as chances de desenvolverem marcas, manchas ou excesso de cravos na região da zona T", recomenda Isa Santini.

4 - Apenas dermatologistas podem fazer a limpeza? Mito

Atualmente já existem outros profissionais habilitados, como biomédicos estetas, cosmetologas, esteticistas e fisioterapeutas especializados em dermato funcional. O importante é pesquisar antes de escolher o profissional para que ele recomende os cosméticos ideais para o cliente e repasse todos os cuidados pós-procedimento: "Sempre repassamos a importância de evitar o sol, utilizar protetor solar em abundância e evitar produtos com ácidos nos dias após a realização da limpeza”, recomenda.