O desafio da redução dos poros do corpo e a remoção da oleosidade

O tamanho dos poros do corpo é determinado pela genética, e, por isso, diminuí-los é um desafio nos tratamentos estéticos, ensina o dermatologista Abdo Salomão Jr., membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. “Ele está relacionado ao tamanho da glândula sebácea subjacente, com glândulas maiores produzindo poros maiores”, explica. Abdo Salomão destaca cinco conselhos para auxiliar na tarefa e na melhora da pele:





» Esfoliação com sementes de Apricot: a esfoliação tem uma tripla função de complementar a higienização, remover a oleosidade e células mortas e desobstruir os poros

» Uso de sabonetes com Acenol SR: composição exclusiva de ácido salicílico, zinco, silício e enxofre, o Acenol SR tem ação seborreguladora e estimula a renovação de células

» Hidratantes com Miniporyl: extrato de trevo-vermelho, o ativo Miniporyl reduz os tamanhos dos poros e a oleosidade da pele, além de deixá-la mais iluminada

» Retinoides em cosméticos noturnos: padrão ouro no combate às rugas, retinoide é o termo genérico para vários derivados, incluindo o retinol, que você pode encontrar em produtos sem receita, e ácido retinoico, disponível sob prescrição. Derivados da vitamina A também estimulam a renovação celular e aumentam a produção de colágeno

» Uso diário de filtro solar: o protetor solar deve ser usado todos os dias, indiscriminadamente, pois o sol danifica a pele, deixando-a sem firmeza, e quanto menos firmeza ela tiver, mais os poros ficarão visíveis





Guia do banho a pandemia

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) preparou um pequeno guia prático para reforçar a importância do banho diário e do estímulo, principalmente, de crianças para que elas criem o hábito. "O banho ajuda o organismo a se manter saudável e equilibrado, eliminando impurezas, inclusive as causadas pela poluição e pelo suor, trazendo a sensação de

bem-estar", diz a publicação. Confira dicas apresentadas pelo guia:





» O banho diário é hábito que deve ser praticado e estimulado nas diferentes faixas etárias, pois a falta de higiene pode ser prejudicial à saúde, em especial nesse período de pandemia, quando a limpeza da pele e dos cabelos ajuda na proteção contra o coronavírus (foto)

» A definição da quantidade de banhos por dia deve levar em conta questões ambientais (temperatura, umidade, clima), o tipo de atividades praticadas em cada período e o acesso à água, entre outros fatores

» A rotina de limpar o corpo, em frequência diária, com água fria e morna não compromete a camada de sebo que ajuda na hidratação da pele

» O banho deve ser curto. O tempo recomendado de duração varia de cinco a 10 minutos. Outra orientação é usar água fria ou morna, evitando-se a temperatura elevada

» Produtos de limpeza corporal (sabão e sabonetes, em barra, líquido ou gel) devem ser usados, em especial, os de pH próximo a 5, que é o pH natural. Eles retiram as impurezas e mantêm a integridade da pele





Como tratar os efeitos do envelhecimento

Rugas periorais, linhas glabelares, sulcos nasogenianos... Por mais estranhos que esses nomes possam parecer, tenha certeza de que você já viu ou até mesmo tem essas alterações. Elas são comuns e surgem de maneira natural em grande parte das pessoas devido ao processo de envelhecimento. São os famosos bigode chinês, cara de brava e pé de galinha. O protocolo conhecido como Relax & Refresh consiste num mecanismo de combater essas primeiras rugas que surgem ao redor dos olhos. “Enquanto a toxina botulínica relaxa a musculatura, o skinbooster promove potente hidratação combinada ao estímulo da produção de colágeno”, diz a dermatologista Paola Pomerantzeff. O sulco nasogeniano, popularmente conhecido como bigode chinês, é traço que se forma entre as bochechas e o lábio superior, e pode ser revertido com preenchedores injetáveis de ácido hialurônico, que agem devolvendo o volume para áreas da face onde a gordura foi absorvida. A cara de brava, efeito do envelhecimento do qual muitas pessoas reclamam, é provocada pelas linhas glabelares, também conhecidas como rugas “11”. Um dos tratamentos mais eficazes para esse problema consiste na aplicação de toxina botulínica. Ela paralisa temporariamente as contrações musculares responsáveis pelas rugas dinâmicas, relaxando os músculos sob a pele, para evitar que se dobre e forme essas linhas, ressalta a dermatologista Roberta Padovan.

Abacate, um superalimento

Rico em nutrientes e vitaminas, o abacate tem várias propriedades para a saúde. Esse alimento, além de reduzir os riscos de doenças crônicas, contém a hipertensão e os perigos das doenças cardiovasculares. Tem ação redutora também do colesterol total LDL (colesterol considerado ruim) e eleva o HDL (colesterol benéfico). Outra função da fruta é prevenir e ajudar a tratar o câncer, assim como é capaz de manter estável o nível de açúcar no sangue. “Rico em fibras, potássio, sódio, magnésio, vitaminas A, C, E, K 1, folato, B-6, niacina, ácido pantatênico, riboflavina, colina, luteína, zeaxantina, criptoxantina, fitoesteróis e gorduras monoinsaturadas, o abacate é uma fruta que, com certeza, deve ser adicionada à rotina alimentar diária das pessoas. Além dos benefícios que ele traz à saúde, existem diversas maneiras de se consumir esse alimento”, observa a nutricionista Adriana Stavro, especialista em doenças crônicas não transmissíveis.





Peeling orgânico sem contraindicações

O rosto, considerado uma espécie de moldura do corpo, também é uma das áreas que mais sofrem com a exposição ao ambiente, às temperaturas e ao envelhecimento. De acordo com Daniela Lopez, graduada em estética e cosmetologia, a face requer atenção como foco principal quando o assunto envolve estética. “É difícil encontrar quem não queira melhorar algo na face. As principais reclamações estão relacionadas às linhas de expressão, às manchas provocadas pela exposição ao sol, às olheiras e às cicatrizes, que, muitas vezes, são o resultado da acne”, explica. Daniela considera importantes os cuidados diários com a pele, o uso do peeling, procedimento recomendado para pessoas de qualquer idade e todos os tipos de pele. Com o intuito de tornar o peeling, que esfolia a epiderme quase que totalmente, mais saudável, a cosmetóloga desenvolveu uma nova técnica, que chamou de peeling orgânico. “O peeling orgânico, como o próprio nome sugere, é feito com ingredientes naturais que não agridem a pele. Assim, o procedimento não é considerado invasivo”, completa. Embora não recorra a produtos químicos, o peeling orgânico não deixa a desejar quanto aos resultados, enfatiza a especialista.