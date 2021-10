Cosméticos miram renovação celular e pele iluminada

Os produtos da linha Botik aliam tecnologia suíça, no caso do ácido glicólico, e alta performance em hidratação (foto: Rede Comunicação/Divulgação)







Atenta às inovações no mercado de estética e cuidados com o corpo, a Botik, marca de cuidados faciais da empresa O Boticário, lançou a linha Ácido Glicólico. Os produtos contêm ativos de alta performance para potencializar os resultados. O lançamento apresentou quatro itens que podem ser incorporados na rotina de cuidados faciais: a máscara facial Reset Noturno, o Sérum de Alta Potência Facial com 8% de ácido glicólico, a Geleia Concentrada de Limpeza Facial, e a Solução Desincrustante Facial. Além da tecnologia empregada no desenvolvimento dessa linha, há também a preocupação com a sustentabilidade. Todos os itens são veganos e “cruelty free” (termo usado como referência de produtos cujos testes não são realizados em animais nem usam ingredientes feitos com essa política). As embalagens são feitas de vidros reciclados. “A linha de ácido glicólico atua na renovação e iluminação da pele, reduzindo rugas e excesso de oleosidade. Todos os produtos da linha Botik aliam tecnologia suíça, no caso do ácido glicólico, e promovem uma entrega de alta performance em hidratação, redução de linhas e melhora da barreira cutânea, comprovada para todos os tipos de pele”, afirma o diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Boticário, Gustavo Dieamant.

Drenagem linfática às claras

O tratamento com drenagem linfática pode ajudar a melhorar sintomas da TPM (foto: Daniela Lopez/Divulgação)

A drenagem linfática se tornou uma aliada de quem busca melhorar a saúde e transformar alguns aspectos da aparência corporal. Técnica de massagem que auxilia o corpo na eliminação do excesso de líquidos e toxinas, a técnica ainda gera diversas dúvidas. De acordo com Daniela Lopez, especialista em estética e cosmetologia, o principal objetivo da massagem é aumentar a velocidade da linfa, bem como seu volume. “A linfa é o líquido que circula pelo sistema linfático. Quando estimulada pela drenagem, ela é direcionada ao sangue e, com isso, passa pelos rins, que realizam a filtragem. Na sequência, a linfa é eliminada pela urina, o que traz diversos benefícios às pacientes”, explica. Utilizada em situações que vão além da estética, como em pós-operatórios de várias cirurgias para prevenir a formação de edemas, a drenagem não ajuda no emagrecimento – apesar de auxiliar na perda de medidas. O procedimento não tem impacto algum sobre o emagrecimento. O tratamento pode ajudar a melhorar sintomas da TPM. “O procedimento da drenagem atua na liberação de líquidos, o que faz com que as pessoas se sintam menos inchadas. Além disso, é possível ter vantagens relacio- nadas à diminuição dos sintomas de ansiedade”, destaca Daniela Lopez, e, também, atua no combate à celulite, que tem como uma das principais causas a retenção de líquidos.













Confira 5 dicas para combater o estresse

Longos períodos de estresse, se não controlados, podem provocar uma série de prejuízos ao organismo. A observar como a pandemia provocou grandes e drásticas mudanças na vida das pessoas, a cirurgiã vascular Aline Lamaita destaca algumas dicas para ajudar a combater o estresse. “Nesse período de pandemia, é normal que estejamos apreensivos, estressados e ansiosos. Por isso, gerenciar o estresse e adotar cuidados para manter a sanidade mental é fundamental para diminuir a incidência de problemas psicológicos e evitar que o sistema imunológico seja afetado”, alerta. Confira:





1. Entenda o momento – O primeiro passo é identificar que você está estressado





2. Fuja da rotina de vez em quando – Os humanos são criaturas de hábitos, por isso busque fazer algumas mudanças ao longo do seu dia





3. Desconecte-se – Estamos expostos a uma grande quantidade de informação, o que pode ser extremamente estressante e ansiogênico





4. Programe-se e ocupe a mente – Principalmente para quem está em home office, é muito comum a impressão de que não se está sendo produtivo. Por isso, é fundamental estabelecer um cronograma





5. Exercite o seu corpo – O exercício físico melhora o fluxo sanguíneo, protege a memória e estimula mudanças químicas no cérebro que contribuem para o aprendizado, o humor e o pensamento





Controle que só traz benefícios

O efeito sanfona ocorre em pessoas de qualquer idade, com falta de controle sobre o peso corporal (foto: Ricardo Maia/Divulgação )

Conhecido como efeito sanfona, o ato de emagrecer e de engordar rapidamente em um curto período, de maneira cíclica, pode causar problemas à saúde física e até mesmo à saúde mental. “O efeito sanfona acontece em pessoas de qualquer idade. Essa falta de controle sobre o peso corporal está relacionada, principalmente, à adoção de dietas radicais, que costumam prometer resultados rápidos”, explica Ricardo Maia, CEO do Grupo Life Natural, empresa de produtos naturais. Além do risco de causar aumento da pressão arterial e do colesterol e doenças como diabetes, o efeito sanfona pode desencadear malefícios como depressão e até mesmo câncer. O peso corporal é uma questão que não se resume à estética. Para manter o controle, é necessário adotar rotina de exercícios aliada a uma dieta balanceada e não restritiva. “O controle de peso deve acontecer de forma saudável. Por isso, “é necessário contar com a tríade alimentação balanceada, rotina de exercícios e suplementos vitamínicos”, conclui Ricardo Maia.





Dermatite na barba: como resolver o problema?

Na área da barba, existem dois tipos de dermatite mais comuns, a seborreica e a de contato (foto: Fleishman/Divulgação)



A dermatite é uma inflamação na pele, que se manifesta com áreas vermelhas e descamação da pele, muito comum em homens que têm o costume de fazer a barba e raspar os pelos do corpo. De acordo com a médica dermatologista e consultora da Philips Judith Cavalcante, na área da barba existem dois tipos de dermatite mais comuns: a seborreica e a de contato. “A primeira é mais conhecida como 'caspa', tem predisposição genética e pode estar presente também nas sobrancelhas e no couro cabeludo. A segunda surge pela exposição a uma substância que gere irritação ou alergia, como metais, cosméticos e detergentes”, ensina. Pensando na importância de cuidar da pele para evitar o surgimento ou o agravamento dessa inflamação, a médica listou alguns cuidados para amenizar o problema. Para aqueles que sofrem com a dermatite seborreica, é importante sempre manter a região da barba limpa, usar sabonetes que mantenham a hidratação natural e controlem a oleosidade da pele, manter a barba seca e hidratar a área com produtos indicados para seu tipo de pele. Para quem sofre com a dermatite de contato, é importante evitar o uso de material que provoca irritação, como o níquel – presente em lâminas, navalhas, perfumes e detergentes agressivos – e optar por barbeadores elétricos que cortem o pelo com maior distância da pele. Todos os cuidados devem ser tomados com acompanhamento e indicação profissional.