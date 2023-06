Contaminação por coronavírus pode afetar a saúde da pele

683

Karina Moreno é especialista em harmonização orofacial. Pacientes sentem a pele mais flácida ou com mais manchas depois de ter COVID-19 (foto: Arquivo Pessoal)

Embora os estudos sobre o coronavírus estejam cada vez mais evoluídos, muitas dúvidas ainda cercam o tema. Alguns pacientes notam efeitos colaterais na pele após contrair o vírus, como espinhas e traços de envelhecimento , por exemplo. A médica Karina Moreno, especialista em harmonização orofacial, observa que alguns de seus pacientes que passaram por infecções repetidas de COVID-19, ou apresentaram um quadro mais grave, sentem a pele mais flácida ou com mais manchas , o que, muitas vezes, os fazem procurar também por procedimentos estéticos de correção.Segundo a especialista, essa fragilidade se dá pela inflamação causada pelo vírus. "Durante uma infecção grave, o corpo passa por uma resposta inflamatória intensa. A inflamação crônica e a resposta imunológica desregulada podem afetar negativamente o metabolismo do colágeno . Isso pode levar a uma diminuição na produção, bem como a alterações na sua estrutura e qualidade. A produção reduzida pode resultar em perda de elasticidade, flacidez e rugas . Além disso, a inflamação prolongada pode contribuir para a degradação do colágeno existente na pele, resultando em danos adicionais. A infecção grave pode causar estresse oxidativo no organismo. O estresse oxidativo ocorre quando há um desequilíbrio entre a produção de radicais livres (moléculas instáveis que podem danificar as células) e a capacidade do corpo de neutralizá-las com antioxidantes.Os infectados podem apresentar problemas dermatológicos persistentes após a infecção por COVID-19, aponta Karina. Alguns pacientes podem desenvolver condições como dermatite seborreica, eczema ou psoríase , que podem ser desencadeadas pela infecção viral. A pele também pode ficar ressecada, sensível ou irritada devido a vários fatores, incluindo o estresse físico e emocional associado à doença.Para Karina, é essencial buscar a orientação de um profissional habilitado para avaliar o estado da pele após a infecção por COVID-19 e obter um diagnóstico preciso. A profissional sugere tratamentos que estimulem o colágeno, os mais recomendados, dentre eles os bioestimuladores (como Sculptra, Radiesse), ultrassom microfocado (como Ultraformer), os fios de PDO, o microagulhamento e os peelings."É importante manter a pele bem hidratada, usando loções ou cremes hidratantes adequados para o seu tipo de pele. Também é importante beber bastante água, aplicar regularmente um protetor solar de amplo espectro para proteger a pele dos raios UV, além de uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, pode ajudar a promover a saúde da pele. Consumir alimentos ricos em antioxidantes, como frutas, legumes, nozes e sementes, pode auxiliar na regeneração celular e combater o estresse oxidativo".