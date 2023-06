Estética e prazer: famosas revelam seus segredos para a autoestima íntima

683

No mundo dos famosos, as mudanças estéticas estão cada vez mais populares. Entre rinoplastia, botox, preenchimentos, a febre da vez é a estética íntima. Famosas como Deolane Bezerra, Maíra Cardi, Geisy Arruda e Gretchen já falaram abertamente sobre o assunto.













Laser íntimo

"Com o laser íntimo é possível tratar a incontinência urinária e melhorar a lubrificação. Como resultado, aumenta o prazer das mulheres durante a relação sexual pelo estímulo de fibroblastos no canal vaginal após a sessão de laser", completa a especilista em estética íntima.





Médica Janine Araújo explica que a técnica tem conquistado mulheres por ajudá-las a se sentirem mais seguras com a região íntima, o que agrega autoestima (foto: Arquivo Pessoal) Quanto ao aumento da procura, Janine Araújo afirma estar relacionado ao fato de o tratamento ser inovador e não invasivo. Ela pontua que o procedimento resulta no rejuvenescimento da mucosa vaginal. Como resultado, recupera a elasticidade, espessura e umidade. O tratamento atua 360° graus do canal vaginal , com a opção de ser utilizado para tratar a flacidez de pele da parte externa também.

"O laser íntimo mais potente que existe é o de CO2. Ele apresenta uma case individual para cada paciente que encapa o laser para realização do procedimento. Após acoplada a case ao laser, nós o introduzimos no canal vaginal e trabalhamos 360 graus a região. É um tratamento praticamente indolor e com resultados já a partir da primeira sessão", destaca a médica.

Hiperpigmentação da região íntima

A hiperpigmentação da região íntima também é um dos motivos que levam mulheres a buscar tratamentos íntimos. Janine frisa que ela pode ocorrer por diversos fatores: alterações hormonais, processo de envelhecimento natural da pele, infecções, foliculite, gravidez, atrito da região gerado por roupas muito apertadas, trauma gerado por meio da depilação e utilização de cremes e loções não adequados para a região.

"Nos casos como atrito e irritações, o escurecimento surge como um processo de defesa da pele, que inflama e acaba induzindo a produção de melanina, gerando o escurecimento. Apesar de ter diversos gatilhos, o ideal é sempre buscar atendimento médico especializado para identificar a real causa do problema e se há alguma condição ou patologia relacionada", avisa a médica.