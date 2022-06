Como retomar a autoestima após nascimento dos filhos; influenciadora ensina

Os três filhos da influenciadora de maternidade Simony Braga. Ela ensina como se cuidar depois de se tornar mãe (foto: Reprodução/Instagram)

Com a chegada de um bebê, a mãe direciona a maior parte do tempo ao filho, e a falta de uma pausa para cuidar de si mesma acaba fazendo parte desse processo que envolve mudanças na vida e no corpo. Entre diferentes aspectos que envolvem o matermar, a mulher observa a autoestima e a libido diminuirem drasticamente. Um estudo britânico aponta, por exemplo, que o desejo sexual diminui 61% para as mulheres após o nascimento dos filhos.

Não se cobre tanto

A influenciadora de maternidade Simony Braga e os filhos: resgatar a autoestima é fundamental (foto: Reprodução/Instagram)

Mãe de três crianças, a influenciadora de maternidade Simony Braga lembra que esses sintomas estão relacionados com a alteração na rotina de sono, com a amamentação e com a sobrecarga da mãe. "O primeiro ano é marcado pelo cansaço, em especial quando a mãe não possui uma rede de apoio. É comum que, no pouco tempo livre que tem quando o bebê está dormindo, ela se dedique às tarefas de casa, estando o bem estar, a própria aparência e a sensualidade, em últimos lugares na lista de prioridades", pontua.Apesar de parecer uma missão impossível, aproveitar as brechas para descansar e praticar o autocuidado impacta diretamente na autoestima da mulher. "Ter um tempinho para si é essencial para melhorar a autoestima e a confiança. As mães costumam ter uma tendência à rotina de super heroína, se dedicam muito aos afazeres de casa e dos bebês, a rotina é bem cansativa e falta ânimo para se cuidar e descansar, mas é preciso separar um tempinho para isso", declara Simony Braga.O corpo de mulher se altera durante a gestação. A flacidez e as estrias surgem comumente após o nascimento do bebê, e também acabam impactando a autoestima. "É preciso trabalhar o lado positivo dessas marcas, pois elas contam uma história de amor, a de gestar uma vida. Aceitar essas mudanças também faz parte do processo. É sempre bom lembrar que o inchaço é temporário e a flacidez é tratável", diz Simony.Apesar da palavra autocuidado ser relacionada com cuidados cosméticos, a influenciadora salienta que essa ação é muito mais que adotar uma rotina de skincare ou hidratar o cabelo. "É sobre retomar uma rotina de atividades físicas, tomar um banho de sol nos momentos de pausa para ajudar na liberação de serotonina, ou mesmo fazer uma atividade que você goste, como ver um filme", recomenda Simony Braga.Retomar a autoestima é mais que estética, por isso, caso seja viável, ser acompanhada por profissionais pode ajudar a resgatar o amor próprio. "Vale lembrar que o pós-parto é marcado pela nossa desordem hormonal e emocional, por isso eu fiz e recomendo um acompanhamento psicológico nesse momento. Outros profissionais podem ser acionados também, como é o caso do dermatologista, já que após o parto é comum que a mulher tenha queda de cabelo e aparecimento de manchas no rosto", orienta Simony Braga.A vida a dois costuma ser muito impactada pela chegada de um filho, e por isso é necessário fazer um esforço para que a vida sexual e a sensualidade da mulher não fiquem de lado nesse período, acrescenta a influenciadora. "Estar ativa nesses quesitos é fundamental para o bem estar da mulher. Por isso, sempre que possível, resgatar a sensualidade é uma ferramenta para trabalhar a autoestima. Ela não precisa se enxergar apenas como mãe, mas também como mulher", pontua.