Reversão estética: Madonna passa por tratamentos para restaurar aparência

A aparência de Madonna foi muito criticada durante sua aparição no Grammy, em fevereiro deste ano (foto: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)





Considerada uma das maiores artistas do mundo, Madonna sempre foi conhecida por sua aparência única e inconfundível. Recentemente, no entanto, a cantora de 63 anos passou por alguns procedimentos estético-faciais que mudaram drasticamente sua aparência, gerando críticas de internautas e fãs. Como resultado da repercussão negativa, Madonna decidiu reverter o resultado e está passando por tratamentos para restaurar sua aparência natural





Segundo Thiago Martins, biomédico esteta, mestre em medicina estética e professor na área, existem diferentes técnicas para reverter procedimentos estético-faciais, dependendo do tipo de tratamento e do tempo desde a realização.





"No caso da Madonna, provavelmente ela passou por um procedimento de preenchimento facial, que pode ser revertido com a aplicação de uma enzima chamada hialuronidase. Essa enzima dissolve o ácido hialurônico - principal componente dos preenchedores faciais. Assim, é possível remover o excesso de produto e restaurar a aparência natural da pessoa."





No entanto, é importante ressaltar que a reversão de procedimentos estético-faciais não é simples e deve ser realizada por profissionais qualificados. "A aplicação da hialuronidase requer conhecimento técnico e cuidado para evitar complicações, como o prurido local e reações alérgicas. Por isso, é fundamental que a pessoa procure um profissional qualificado para realizar tanto o procedimento estético quanto a reversão, se necessário", alerta o biomédico.





Já o botox, infelizmente, não consegue ser desfeito 100%. De acordo com Thiago, o profissional, por meio da realização da radiofrequência ou do ultrassom microfocado, consegue provocar uma amenização do efeito do procedimento. "No caso dos fios, se usarmos a radiofrequência no local onde eles foram colocados, vamos gerar um aquecimento capaz de desfazê-los. Uma outra maneira seria puxá-los, retirando os mesmos."

'Vale pesquisar sobre o profissional e sua formação, e conversar com quem já realizou o procedimento para ter uma ideia realista do resultado que pode ser alcançado', diz Thiago Martins, biomédico esteta (foto: Jean Assis/Divulgação )





Além disso, a reversão de procedimentos estético-faciais pode ser um processo complexo e apresentar riscos, como infecções e reações alérgicas. É importante que a pessoa esteja em bom estado de saúde e informe o profissional sobre qualquer problema, patologia ou histórico de alergias, visando minimizar os riscos de complicações e garantindo um resultado satisfatório.





Segundo Thiago, a melhor forma de evitar a necessidade de reverter procedimentos estético-faciais é escolher um especialista experiente para realizá-lo. "Vale pesquisar sobre o profissional e sua formação, e conversar com quem já realizou o procedimento para ter uma ideia realista do resultado que pode ser alcançado, evitando decepções futuras."

Limites

O especialista destaca ainda a importância de ter uma visão bem alinhada com o que pode ou não ser realizado. "Muitas vezes, as pessoas têm expectativas irreais sobre o resultado do procedimento e acabam se decepcionando. É importante entender que a harmonização facial não é uma mudança radical, mas sim uma melhoria sutil e natural da aparência."





Realizar um determinado tratamento estético-facial é uma decisão pessoal e deve ser baseada em uma escolha consciente. "Eles podem trazer muitos benefícios para a autoestima e confiança das pessoas, desde que feitos com segurança e responsabilidade. A beleza é subjetiva e varia de pessoa para pessoa, devendo sempre ser um reflexo da individualidade e da personalidade de cada um."