COVID-19: mais de 10 mil testam positivo nas últimas 24h em Minas

Números da COVID ainda são crescentes em Minas (foto: LIU JIN / AFP)

Minas Gerais registrou 10.102 novos casos de COVID-19 entre quarta (22/6) e quinta-feira (23/6). Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), ninguém morreu em virtude da doença nas últimas 24 horas.



Conforme a SES-MG, foram registradas 3.558.290 infecções e 61.916 mortes pelo coronavírus desde o início da pandemia em Minas.









A média móvel de casos diários está em 7.228,9, e de óbitos em 2,7. São 80.408 pessoas com o vírus acompanhadas pelos municípios.



Vacinação

Segundo o painel do vacinômetro, 83,7% da população com mais de 5 anos completou o ciclo de imunização, enquanto 61,7% dos maiores de 18 anos recebeu o primeiro reforço.



Em relação à 4ª dose, 42,9% das pessoas acima de 60 anos se vacinaram.









A partir de sexta-feira (24/6), todos acima de 50 anos poderão receber o segundo reforço contra a COVID-19. Os pontos estão disponíveis no



Belo Horizonte vacina nesta quinta-feira (23) a faixa etária entre 53 e 55 anos com a 4ª dose, além da chamada para repescagem de todos os públicos já convocados. A partir de sexta-feira (24/6), todos acima de 50 anos poderão receber o segundo reforço contra a COVID-19. Os pontos estão disponíveis no site da PBH