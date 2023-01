COVID: vacina protege mais do que a infecção, destaca estudo

Análise mostrou que a proteção contra COVID grave e internação permanece alta 12 meses após o desenvolvimento de imunidade híbrida (foto: STR/AFP)

Um artigo publicado na revista The Lancet Infectious Diseases, com base na revisão de 26 estudos, mostra que a imunidade híbrida, conferida pela vacina em pessoas que tiveram COVID-19, é mais eficaz para evitar a doença grave do que os anticorpos obtidos apenas pela infecção pelo Sars-CoV-2 . Os autores, de diversas instituições do Canadá, dos Estados Unidos e da Europa, recomendam que as autoridades de saúde pública continuem a incentivar a população a se imunizar para combater hospitalizações e mortes.