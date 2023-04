Gripe aviária: especialista em infecções explica vírus confirmado na China

(foto: Tang Chhin Sothy / AFP)

Com a confirmação da primeira morte por gripe aviária no mundo , surgem dúvidas na população sobre a doença e a forma de prevenção. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a vítima foi uma mulher de 56 anos, de Guangdong, na China, no dia 16 de março. Especialista em doenças infecciosas e parasitárias e professor de medicina veterinária do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Lucas Edel explica os mitos e verdades sobre o vírus H3N8, responsável pela doença.A gripe aviária é uma doença causada por um vírus da influenza, especificamente do grupo A. A transmissão pode ocorrer por meio do contato direto com as secreções respiratórias de aves infectadas. Essas secreções podem contaminar ração, água, vestimentas, sendo veículos para transmitir o vírus a outros animais ou pessoas.O vírus responsável pela gripe aviária é o H3N8, que pertence ao grupo A da influenza. Esse vírus pode infectar animais e humanos. No organismo humano, pode causar sintomas inespecíficos de quadro respiratório, como febre acima de 38 graus, dor de garganta, tosse seca, secreção nasal e dor abdominal.Existem dois subtipos do vírus da gripe aviária, de baixa e alta patogenicidade. Ainda não está muito claro sobre o risco de infecção em humanos, mas sabemos que há possibilidade, principalmente em locais onde não há vigilância e controle da doença. No Brasil, já existe um plano de contingência nas fronteiras (aéreas, marítimas e terrestres), e ainda há ações de vigilância dentro dos municípios nos territórios sendo conduzidas pelas secretarias estaduais de agricultura, orientadas pelo Ministério da Agricultura.Na verdade, já existe um plano de contingência com estratégias para situações em que não há casos e também para possíveis registros de surtos de gripe aviária. Ações de vigilância ativa em aves, vacinação de aves, abate preventivo de aves infectadas e medidas de biossegurança nas granjas são algumas das medidas utilizadas para controlar e prevenir a doença em humanos.



Quais são os grupos de pessoas mais vulneráveis à gripe aviária?



Ainda não sabemos com certeza, mas a Influenza de uma forma geral costuma se manifestar de forma mais grave em pessoas com algum tipo de imunossupressão. Idosos e crianças, que têm sistemas imunológicos em declínio e em formação, respectivamente, podem ser considerados grupos de maior risco.



Quais são as precauções que devemos tomar para evitar a infecção pela gripe aviária?



No momento, não há recomendações diretas para a população, mas sim para criadores ou pessoas que trabalham diretamente com aves. É importante seguir medidas de biossegurança, como lavar bem as mãos após o contato com aves, evitar o contato com aves doentes, utilizar equipamentos de proteção adequados e garantir a limpeza e desinfecção de ambientes e equipamentos relacionados à criação de aves.



Como a gripe aviária pode afetar a indústria avícola e a economia em geral?



O impacto negativo da detecção de Influenza aviária é que pode gerar uma condição no mundo de falta de vigilância e controle dessa doença. Isso pode ter repercussões significativas na economia regional, nacional e internacional. Por exemplo, se for detectada influenza aviária em uma granja com duas mil ou cinco mil aves, todas as aves precisam ser abatidas, o que pode causar um peso econômico considerável. Além disso, a detecção de Influenza aviária no Brasil, sendo um dos principais exportadores de carne de aves do mundo, pode levar à suspensão das exportações dessa carne.