Atividades físicas para idosos que querem começar a se exercitar em 2022

(foto: Alexandre Lecocq/Unsplash)

Com o passar dos anos, o corpo sente os efeitos do cansaço e a perda de vitalidade, mas esse e outros sintomas do envelhecimento podem ser diminuídos com o exercício físico para terceira idade . As atividades ajudam a prevenir os riscos que chegam nessa fase, como algumas doenças silenciosas e que se instalam com muita agilidade. As mais comuns são o Parkinson , o Alzheimer e a Sarcopenia, que é a perda bruta de massa muscular.

O educador físico e fundador da rede Red Fitness, Ronaldo Godoi, lista uma série de atividades que podem e devem ser executadas pelos idosos. "É importante lembrar que, para iniciar qualquer atividade física, independente da faixa etária, é sempre bom procurar um médico e fazer um check-up completo para saber se tem algum tipo de lesão, limitação ou restrição. Assim, o educador físico consegue orientar melhor para aproveitar e se beneficiar de todas as vantagens de cada exercício", explica o especialista.

Muito mais do que ganhar músculos, o treino ajuda no fortalecimento dos ligamentos, tendões e articulações do corpo inteiro, o que favorece a estabilidade e controle dos movimentos. "Muitos idosos chegam na academia achando que só podem fazer aquelas aulas específicas da terceira idade, mas a musculação é essencial para o ganho de força do corpo. Além disso, contribui na confiança e segurança ao exercer as tarefas do dia a dia, dando mais independência", reforça Godoi.

Ioga

O ioga é uma excelente escolha. O exercício se adequa a qualquer pessoa, já que compreende diversas modalidades e é considerado uma atividade de baixo impacto com pouco risco de lesão. "Escolhemos o ioga como parte das atividades de nossas academias porque une exercícios físicos de resistência com outros de equilíbrio e flexibilidade. E isso é muito bacana para um bom condicionamento físico e consciência corporal", explica Ronaldo. Além disso, a prática da respiração, um dos pilares do ioga, contribui para a diminuição do estresse.

Dança



Ao contrário do que muitos pensam, a prática de modalidades como zumba, fitdance, dance+, ritmos, entre outras, pode ser feitas por todas as faixas etárias, pois cada aluno coloca a intensidade que o corpo permite, respeitando suas limitações. A dança estimula não só a movimentação do corpo, mas todos os sentidos, como tato, visão e audição, além de melhorar as emoções e os sistemas cognitivo e motor.

Esteira

É um dos melhores exercícios para terceira idade, pois fornece energia, evita a perda de massa magra e garante ótima saúde do sistema cardiovascular. "O básico também sempre funciona. Para começar a praticar, inicie com caminhadas leves de 15 a 20 minutos, de uma a duas vezes por semana, e evite ir além da sua capacidade de energia para não fadigar e perder massa muscular. Depois, pode ir aumentando a frequência, sempre respeitando os limites do corpo", aconselha Ronaldo Godoi.



"É normal que, à medida que envelhecemos, perdemos um pouco do vigor e energia que sentíamos quando éramos jovens, e isso se dá por conta de mudanças hormonais e perda de massa muscular. Mas manter o corpo e a mente trabalhando com a prática de atividades físicas é importante em qualquer fase da vida. Além disso, práticas em grupo ajudam no convívio social", complementa o educador físico.