Idosos precisam de cuidados especiais para preservar a saúde bucal

À medida que se envelhece é preciso redobrar a atenção e os cuidados com a saúde do corpo, principalmente com a região da boca. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) evidenciou que 41% dos brasileiros com mais de 60 anos perderam todos os dentes (edentulismo), o que afeta a alimentação e a qualidade de vida das pessoas idosas.

"Com o envelhecimento, é natural que ocorra a diminuição na produção da saliva e a retração da gengiva. Outra questão é que o uso de muitos medicamentos pode causar alguns efeitos na saúde bucal dos idosos, como secura e halitose. Porém, adotando os cuidados necessários e preventivos é possível chegar à terceira idade de forma saudável" alerta Gabriel Ponte, coordenador do curso de odontologia da Faculdade Pitágoras.

O edentulismo, que é a perda total ou parcial dos dentes, prejudica a mastigação, a digestão, a fala e tem efeitos negativos na saúde mental da população idosa, que fica com a autoestima comprometida e tende a limitar o convívio social. Uma das principais causas desse quadro é a doença periodontal e a cárie. "A baixa salivação traz uma vulnerabilidade para a saúde bucal. Isso ocorre porque a boca fica mais vulnerável a bactérias e propensa ao desenvolvimento de placas e inflações na gengiva. Para evitar esse quadro, a higiene bucal deve ser encarada como algo prioritário na vida do idoso", explica o dentista.

O professor recomenda hidratação constante para equilibrar a produção de saliva e uma alimentação de preferência rica em fibras e com restrição de açúcares, supervisionada de forma multiprofissional por um nutricionista. "O acompanhamento odontológico é importante. As visitas ao dentista devem ser rotineiras, além do uso do flúor, fio dental e limpeza diária. Esses hábitos ajudam a proteger a raiz dos dentes, que fica mais exposta ao envelhecer".

Próteses

Para usuários de dentaduras ou próteses, o indicado é retirá-las após as refeições para escovação completa com uma escova macia e produtos específicos para higiene dental. "Importante ressaltar que devem ser selecionados cremes dentais específicos para a higienização de próteses e todos os pontos dela devem ser limpos", pontua o docente.

Antes de dormir, o dentista observa que o item deve ficar em um copo com água e algumas gotas de hipoclorito de sódio (água sanitária). Isso é importante para manter a peça protegida e proporcionar o relaxamento dos tecidos de suporte. "A massagem nas gengivas é a indicação para aquelas pessoas com ausência total dos dentes. Ela deve ser feita com a utilização de gaze e antisséptico bucal sem álcool. A língua e as bochechas também devem ser higienizadas", conclui o profissional de odontologia.



