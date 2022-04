Laser na odontologia: tecnologia e inovação transformam sorrisos

O Litetouch pode ser utilizado na odontologia estética, implantodontia, periodontia, dentística e odontopediatria (foto: Divulgação )





Já imaginou fazer um tratamento odontológico sem ruídos, vibrações e dispensando o uso do "motorzinho" e da anestesia?





O uso do laser na odontologia é considerado uma revolução nos atendimentos por ser capaz de remover lentes de contato dentais, cáries, fazer descontaminação de bolsa periodontal e realizar gengivoplastia sem anestesia.

Segundo o cirurgião-dentista Adriano Rafael, o laser Litetouch é indicado para diversos tratamentos odontológicos. "É a melhor opção em todas as especialidades. Pode ser usado em quaisquer tipos de tecido, além de procedimentos clínicos e cirúrgicos que envolvam tecidos dentários, ósseos e gengivais", pontua o dentista.





Ainda segundo o especialista, o Litetouch pode ser utilizado na odontologia estética, implantodontia, periodontia, dentística e odontopediatria.





A tecnologia foi desenvolvida em Israel e oferece aos pacientes o que existe de mais moderno na odontologia. "O laser atua apenas nas áreas necessárias, mantendo a integridade de dentes e tecidos durante os procedimentos", destaca. "Seu uso dispensa anestesia na maioria dos tratamentos, proporcionando cicatrização rápida e sem inflamações", comenta Adriano Rafael.





Em prol dos pacientes





Para Adriano Rafael, a aquisição do Litetouch possibilita que os pacientes tenham acesso a tratamentos menos invasivos, com mais conforto e rapidez.





A nova tecnologia funciona da seguinte forma: o laser se propaga a partir de sua fonte, que está na peça de mão, ou seja, sem o uso de fibras ópticas, entregando toda a energia gerada sem perdas, o que confere total eficiência.





Terapia do sono





O Litetouch pode ser usado também na terapia do sono, para acabar com o ronco e no estímulo da produção de colágeno nos lábios, deixando-os com aspecto mais saudável e hidratado.





De acordo com o cirurgião-dentista, o estímulo à formação de colágeno por meio do laser diminui as rugas periorais, que são aqueles sulcos indesejados que surgem ao redor da boca. "Essas marcas de expressão podem ser causadas por uma soma de fatores, como o envelhecimento da pele, movimentos repetitivos, entre outros", destaca Adriano Rafael.





Ainda segundo o especialista, o uso do Litetouch para estimular a produção de colágeno também minimiza as "linhas de marionete", que marcam as laterais da boca e estabelecem o processo de perda da marcação do rosto.