UniBH oferece atendimento odontológico de urgência à comunidade

(foto: UniBH/Divulgação)





A partir desta sexta-feira (21/5), a Clínica Integrada da Saúde do UniBH oferecerá, de forma gratuita, atendimentos de urgência odontológica à comunidade. O acolhimento, segundo a instituição, ocorrerá, desde então, todas as sextas-feiras, das 14h às 17h.



As consultas seguirão a ordem de chegada, porém, conforme o UniBH, haja vista a pandemia de COVID-19, todas as medidas preconizadas pelos órgãos de saúde serão aplicadas a fim de evitar aglomerações e promover a prevenção dos pacientes.





LEIA MAIS 14:35 - 11/05/2021 Cidades mineiras recebem insumos do movimento 'Unidos pela vacina'

13:39 - 24/08/2020 Saúde bucal: adiamento de consultas pode acarretar danos odontológicos

11:48 - 21/05/2021 Hipertensos são mais vulneráveis à COVID-19. Cuidados devem ser redobrados



“No que diz respeito ao programa ‘Urgência em foco’, o objetivo é atender urgências odontológicas da nossa comunidade. Ele será dedicado a adultos que apresentam dor nos dentes e que precisam de tratamento odontológico imediato”, comenta Lorena Araújo, coordenadora do curso de odontologia do UniBH. A ação integra o Cidade UniBH, que congrega os projetos de extensão da instituição, com o objetivo de propor soluções e serviços à população.“No que diz respeito ao programa ‘Urgência em foco’, o objetivo é atender urgências odontológicas da nossa comunidade. Ele será dedicado a adultos que apresentam dor nos dentes e que precisam de tratamento odontológico imediato”, comenta Lorena Araújo, coordenadora do curso de odontologia do UniBH.





Segundo ela, essa ação é de suma importância, principalmente pelo fato de ajudar a comunidade, mas também em razão do aumento de demandas de urgência observado durante a pandemia.



“E isso tem a ver, por exemplo, com fatores psicológicos que podem desenvolver transtornos como o bruxismo. Nesse contexto, o projeto pode amenizar os sintomas associados a essas demandas”, comenta.

(foto: UniBH/Divulgação)





Lorena Araújo reforça, ainda, que a clínica onde os atendimentos serão feitos foi devidamente preparada para receber os pacientes com todos os protocolos exigidos devido a pandemia de COVID-19. Alunos e professores utilizarão também a paramentação individual de proteção necessária.





Por fim, a coordenadora do curso de odontologia ressalta a alegria e gratidão de poder fazer parte do projeto. “Me sinto extremamente honrada em participar de um projeto tão importante para a formação acadêmica dos alunos. A capacidade de fazer um diagnóstico e tratar urgências odontológicas tem fundamental importância na formação deles”, afirma.





O atendimento odontológico de urgência vai acontecer na Clínica Integrada da Saúde, no câmpus Buritis do UniBH. A ação segue, a princípio, até 11 de junho.





Serviço:





Atendimento odontológico de urgência UniBH

Local: Clínica Integrada da Saúde (Av. Mário Werneck, 1.685, Campus Buritis)

Data: Todas as sextas-feiras, de 21 de maio a 11 de junho

Horário: Das 14h às 17h

*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram