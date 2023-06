Suplementação vitamínica: descubra a necessidade e possíveis riscos

683

Suplementos nutricionais têm como objetivo complementar dietas que não são completas. Quando se trata de vitaminas, estamos nos referindo a compostos orgânicos, necessários em pequenas quantidades, que desempenham um papel vital em várias reações enzimáticas e no sistema antioxidante do corpo.





Uma alimentação equilibrada e diversificada, principalmente com produtos vegetais, pode fornecer todas as vitaminas necessárias: "A suplementação vitamínica é indicada para pessoas com dieta inadequada , problemas de absorção ou que passaram por cirurgias que afetam o sistema digestivo", avisa o nutrólogo.

Os suplementos vitamínicos disponíveis no mercado, especialmente os gerais, têm limitações de dosagem. Doses mais altas são reservadas para pacientes com deficiências comprovadas e prescritas por profissionais. É fundamental consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer suplementação.

Vitaminas em excesso é risco à saúde

Vitaminas em excesso também podem ser prejudiciais. Atualmente, a vitamina D é bastante divulgada e consumida, podendo causar toxicidade se administrada em excesso. Doses elevadas de vitamina A, por exemplo, podem levar à cirrose hepática.

As vitaminas são divididas em lipossolúveis, como A, E, D e K, e hidrossolúveis, como as do complexo B e vitamina C. A principal diferença entre elas é a forma de absorção e dispersão no organismo.



As lipossolúveis necessitam de gorduras para serem absorvidas, enquanto as hidrossolúveis são absorvidas em porções anteriores do intestino. Após a absorção, as vitaminas são distribuídas e utilizadas pelo corpo conforme a necessidade.