Dicas para adaptar a casa e prevenir acidentes com pessoas idosas

AS

Especialista em envelhecimento ativo fala sobre a importância de adaptar a casa para o idoso e criar um ambiente seguro (foto: Freepik/Divulgação)

Como forma de conscientização, o dia 24 de junho é lembrado como o Dia Mundial da Prevenção de Quedas em Idosos, pois os primeiros sinais de envelhecimento podem impactar diretamente a mobilidade, diminuição e alteração de marcha, ou mesmo a perda da massa muscular gerando um aumento do nível de dificuldade nas atividades diárias.

Essas vulnerabilidades na mobilidade do idoso, podem acarretar alguns acidentes domésticos, como quedas em escadas, escorregões no banheiro e perda de equilíbrio em ambientes com muitos móveis , que podem gerar faturas graves e quedas fatais. Sendo assim, é importante que a residência seja adaptável, para evitar essas lesões letais.

A Sociedade Brasileira de Traumas Ortopédicos, relata que 70% dos óbitos por acidentes com idosos acima dos 75 anos, está diretamente vinculado as quedas que geralmente ocorrem dentro do próprio lar. Com isso, Márcia Sena, CEO da Sênior Concierge e especialista em qualidade de vida na terceira idade e envelhecimento ativo, relata a importância que a casa seja adaptável e um ambiente seguro.

Leia também: Livro 'O dom de cuidar', um manual para o cuidadores de idosos

"Manter a casa segura para os idosos pode prevenir acidentes e hospitalizações, e para isso, medidas simples podem ser muito bem-vindas. Instalação de corrimão em corredores e escadas, piso antiderrapante, rampa de acesso, barra de apoio em banheiros, protetores de quinas para móveis, fixar fios à parede e trocar maçanetas para o tipo "alavanca" ou até mesmo a retirada daquele tapete escorregadio são algumas delas", ressalta a especialista.

A especialista comenta que nos últimos anos, nasceu o conceito de aging-in-place. Que resumidamente seria: envelhecer no lugar ou envelhecer em casa. "Então, existe a opção de criar a adaptação do lar, bem como ter uma estrutura na residência, tornando um lar seguro para o idoso, seja o que ele já morava ou mesmo com a família, cercado de memórias e bem-estar", esclarece Márcia.

Leia também: Não vacinados têm chance cinco vezes maior de morrer pela COVID-19

Por isso, a CEO, desenvolveu uma avaliação da residência de idosos, chamada "Check-up do Lar Senior". A avaliação é feita por gerontólogos, que orientam as famílias sobre as adequações ideais para cada cômodo da moradia, tornando-a mais segura, acessível, oferecendo melhor mobilidade e ergonomia para seus moradores.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.