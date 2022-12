Tratamentos estéticos são aliados na definição corporal de fisiculturistas

(foto: Freepiik)

Modalidade esportiva focada de definição muscular , o fisiculturismo atrai atletas e entusiastas. As atividades, que estão relacionadas à medição de força e integram outras categorias de exercícios físicos , podem ser desempenhadas por homens e mulheres. De modo geral, o objetivo da prática é definir os músculos e ter um corpo esculpido. E, para isso, alguns tratamentos estéticos podem ser grandes aliados na busca por resultados mais rápidos.Atualmente os procedimentos também ajudam na redução de gordura corporal e ganho de massa muscular. Quem confirma a informação é a biomédica esteta Maíra Duarte, que ressalta a importância dos tratamentos estéticos no combate à flacidez e ajuda na definição de músculos. Ela comenta que, atualmente, o mercado conta com um leque de opções para ajudar nessa modelação corporal."Hoje é possível conseguir definição corporal com um tempo menor de treinos, graças às tecnologias do mercado da estética. Para quem, por exemplo, vai participar de um concurso, é um avanço nos resultados. Tem aparelhos que trabalham com pulsos eletromagnéticos. Ao causar contrações musculares, eles têm como efeito mais firmeza, tonificação, fortalecimento e ajudam a esculpir o corpo. São cuidados que levam cerca de 30 minutos", explica.Os procedimentos, segundo Maíra, atingem músculos que, normalmente, os exercícios físicos não alcançam. "Agem diretamente no tecido adiposo e ajudam na eliminação da gordura . Em resumo, é como intensificar a atividade física. Além disso, são totalmente indolores", acrescenta.A especialista esclarece que a diferença entre os aparelhos da estética e a academia está relacionada às contrações provocadas pelas máquinas. Elas não permitem que o músculo relaxe e então, ao mantê-los contraídos, faz com que aumentem. Porém, todo procedimento deve estar alinhado à prática de atividades físicas e boa alimentação , reforça."Quem está em busca de definição deve saber que um corpo definido vai além dos procedimentos estéticos. É importante lembrar de praticar atividade física e ter uma alimentação saudável. Os procedimentos entram como um complemento nesse conjunto de bons hábitos e servem para antecipar os resultados. Porém, se você tem uma vida sedentária , não conseguirá resultados como daqueles que são ativos. Seguindo essas dicas, é possível ter o corpo que almeja, e com definição mais duradoura", conclui a biomédica.