Higienização oral errada acarreta males a outros órgãos, diz especialista

As enfermidades que atacam a saúde bucal podem atingir a gengiva, o osso ou o ligamento periodontal, como a gengivite e a periodontite

Para o especialista em estética bucal Antônio Calácio, muitos pacientes desconhecem sobre os riscos causados pelas enfermidades associadas à dentição do ser humano. Também conhecido como o Doutor do Dente, ele alerta que os pacientes fiquem atentos e ao perceberem o sangramento gengival, mau hálito, gengivas inchadas, avermelhadas e retraídas, além de sensibilidade nos dentes, façam uma visita ao dentista.



Alerta para os tabagistas

O alerta também é lembrado àqueles que têm hábitos do tabagismo, que além de afetar negativamente a saúde sistêmica aparece como fator que impulsiona problemas aos tecidos periodontais, comprometendo ainda mais a saúde da boca.

“Temos de fazer uma melhor compreensão sobre a odontologia. A chamada saúde periodontal faz parte de um todo, já que todos os sistemas fazem uma interligação no organismo”, afirma o especialista.Leia também: É melhor escovar os dentes antes ou depois de tomar café? Como evitar manchas. Antônio Calácio alerta que "os cuidados também contribuem com o tratamento de outras doenças. Por exemplo, os pacientes diabéticos ou hipertensos, que podem observar uma ajuda no controle dos níveis de glicose e pressão arterial".