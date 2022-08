Hipersensibilidade nos dentes: dor que faz mudar o estilo de vida

Usar pastas de dente que não sejam muito abrasivas, escovar os dentes com escova ultra macia e usar o fio dental todos os dias são estratégias para lidar com a hipersensibilidade (foto: William Jarmolych/Pixabay ) Tomar um suco refrescante ou beber um chá quente, pode ser um verdadeiro pesadelo para quem tem sensibilidade nos dentes. Segundo dados da última pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde (MS), em 2010, mostra que 25% dos brasileiros sofrem com algum tipo de dores no dente, incluindo a hipersensibilidade.









Pensando nisso, a GUM, marca norte americana de cuidados bucais, traz algumas dicas e fatos importantes que vão auxiliar as pessoas a prevenir e tratar a hipersensibilidade dentária além das consultas periódicas e avaliação com o Cirurgião Dentista.

A hipersensibilidade nos dentes pode ocorrer pelos seguintes fatores:



Quando a camada protetora do dente (o esmalte) se desgasta Quando a raiz do dente fica exposta Escovação com carga excessiva ou feita de maneira errada Alterações químicas, como o alto consumo de bebidas ácidas ou por doenças gastrointestinais como o refluxo. E a causa é a mesma: exposição dentinária/dos túbulos dentinários causando um reflexo de dor a mínimas agressões como mudança de pH e térmicas, pois desequilibra e movimenta o fluido presente nos túbulos dentinários. E a causa é a mesma: exposição dentinária/dos túbulos dentinários causando um reflexo de dor a mínimas agressões como mudança de pH e térmicas, pois desequilibra e movimenta o fluido presente nos túbulos dentinários.

E o sintomas

Desconfortos como uma dor aguda e intensa ou até mesmo calafrios podem indicar hipersensibilidade. Isso ocorre, principalmente:

Quando os dentes sofrem alguma exposição a estímulos térmicos como alimentos frios ou quentes Quando há o consumo de alimentos ácidos ou açucarados 3 - Quando se tem algum atrito, como a escovação ou mastigação. Porém, é necessária a avaliação por um cirurgião dentista para classificar a hipersensibilidade, que pode ser confundida com Porém, é necessária a avaliação por um cirurgião dentista para classificar a hipersensibilidade, que pode ser confundida com lesões de cárie (principalmente as interproximais, que são de difícil visualização clínica) ou até mesmo problemas oclusais.

O tratamento

Algumas das opções possíveis para tratar as dores, é a correta seleção dos dentifrícios e escovas dentais, consultas periódicas com o dentista para tratamento com laser e/ou aplicação de vernizes e tratamento médico no caso de refluxos.