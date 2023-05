FDA aprova medicamento oral para doença de Crohn

A doença de Crohn é uma doença inflamatória crônica do trato gastrointestinal, que afeta a parte inferior do intestino delgado (íleo) e intestino grosso (cólon)

Anteriormente, a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA) do Reino Unido já havia aprovado o Rinvoq em fevereiro para uso no tratamento da doença de Crohn. A FDA alerta que o medicamento pode causar efeitos colaterais, como infecções do trato respiratório superior, anemia , febre, acne ou herpes zóster , entre outros problemas.

A recomendação do órgão regulador americano é iniciar o tratamento com uma dose diária de 45 mg por 12 semanas. Após esse período, a dose de manutenção sugerida é de 15 mg por dia. Estudos envolvendo 857 pessoas mostraram melhora significativa nos pacientes que tomaram 45 mg de Rinvoq, em comparação com os que receberam um placebo.