Apresentador Emílio Surita é internado em São Paulo com câncer no intestino

Apresentador foi hospitalizado às pressas em São Paulo (foto: Reprodução)

Emílio Surita, apresentador do programa Pânico da rádio Jovem Pan, foi hospitalizado às pressas no Hospital São Luiz, localizado na Zona Sul de São Paulo. A notícia foi revelada pelo jornalista Odair Del Pozzo na noite de terça-feira (16). , apresentador do programa Pânico da rádio Jovem Pan, foi hospitalizado às pressas no Hospital São Luiz, localizado na Zona Sul de São Paulo. A notícia foi revelada pelo jornalista Odair Del Pozzo na noite de terça-feira (16).





Del Pozzo em vídeo no seu canal do YouTube, Surita foi diagnosticado com câncer no intestino e precisou passar por uma cirurgia complexa. O apresentador teria ficado uma semana na ala Segundo informações divulgadas porem vídeo no seu canal do YouTube, Surita foi diagnosticado com câncer no intestino e precisou passar por uma cirurgia complexa. O apresentador teria ficado uma semana na ala oncológica do hospital e, atualmente, estaria em um quarto se recuperando.





Em relação à programação da rádio, a última edição do Pânico comandada por Emílio Surita ocorreu no dia 5 de maio, uma sexta-feira. Desde então, o humorista Daniel Zukerman assumiu a apresentação do programa.