Câncer de intestino: hoje tem mutirão da saúde em Belo Vale (MG)

Quatro coloproctologistas do Hospital da Baleia atenderão aos pacientes já encaminhados pela Secretaria de Saúde do município (foto: Hospital da Baleia/Divulgação )







Para finalizar o mês da campanha de Março Azul-Marinho, de conscientização e prevenção do câncer de intestino (colorretal) , o Hospital da Baleia, com atendimento 95% SUS, realiza nesta quarta-feira (29) o maior mutirão de consultas do Brasil na cidade de Belo Vale (MG).





Serão 210 atendimentos, sendo 170 consultas de pré-colonoscopia e 40 de pré-cirurgia colorretal, todas no município de Belo Vale. As consultas de avaliação prévia são necessárias para realizar o exame de colonoscopia e a cirurgia, se for o caso.





Quatro coloproctologistas do Hospital da Baleia atenderão aos pacientes já encaminhados pela Secretaria de Saúde do município. Após as consultas e exames, dentro de no máximo 30 dias, todos os procedimentos necessários para a prevenção ou tratamento de câncer de intestino nos mais de 200 pacientes já terão ocorrido no Hospital da Baleia.





Este mutirão significa um aumento exponencial do número de colonoscopias feitas pelo Hospital da Baleia, passando de 10 exames por semana para 10 exames por dia. O objetivo é reduzir a fila do SUS para este procedimento.





colonoscopia é o exame padrão ouro para a saúde do intestino e do reto, proporcionando não só diagnóstico como retirada de lesões pré-malignas, evitando aparecimento do câncer. Em muitos casos, o exame já é um tratamento. O mutirão e a redução da fila para a realização do procedimento pode significar prevenção para milhares de pessoas.

Para dar celeridade aos atendimentos a pacientes do Sistema Único de Saúde, em diversas especialidades médicas, o Hospital da Baleia decidiu pela realização de mutirões itinerantes. O próximo, ainda sem data definida, será em Vespasiano.